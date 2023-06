KKC Koffer GmbH weitet Branchen-Sortiment aus

Der Koffer-Hersteller KKC Koffer GmbH mit Sitz im nordrhein-westfälischen Kreis Minden-Lübbecke weitet sein Sortiment an Koffern für branchenübergreifende Lösungen aus.

„Basierend auf unserem über Jahrzehnte erworbenen Erfahrungsschatz mit B2B-Koffern haben wir für viele Branchen passende Produktlinien entwickelt, die für das jeweilige Gewerk und den Einsatzzweck individualisiert werden können. Diese Kombination aus bewährten Standards und Individualisierung führt zu optimalen Lösungen, die in unserer Produktion in NRW gefertigt werden und hierdurch zuverlässig auch in großen Stückzahlen bereitgestellt werden können“, fasst Geschäftsführer Martin Chalupa die Einführung der neuen Produktsegmente zusammen.

KKC Koffer bietet ab sofort Demokoffer, Gerätekoffer, Präsentationskoffer, Transportkoffer, Industriekoffer, Spezialkoffer, Koffer für Medizin und Elektrotechnik, Koffer für besonders empfindliche Messgeräte sowie professionelle Koffer für Handwerker und für den Schutz von Maschinen an.

„Unsere neuen Produktlinien ergänzen unser bewährtes Portfolio an Aluminium und Kunststoff-Koffern und wurden bereits vollständig in unsere Abläufe integriert. Von der Planung – die bei uns mit einem kostenlosen Vorgespräch mit unseren Spezialisten beginnt – über die Produktion bis hin zur Logistik steht alles bereit“, so Chalupa abschließend.

Die Produktlinien können bereits online im Bereich „Branchen“ unter https://www.kkc-koffer.de/ betrachtet werden. Anfragen hierzu können über die Homepage sowie per Telefon +49 (0)5745-92050 und per Email anfrage@kkc-koffer.de gestellt werden.

Die KKC Koffer GmbH ist Produzent für Koffer und Behälter für gewerbliche Anwendungen. Von 1986 bis heute im Jahr 2023 hat sich die KKC Koffer Manufaktur zu einem Qualitätshersteller entwickelt, der Lösungen für B2B-Koffer gemäß dem jeweils aktuellen Stand der Technik in kleinen und großen Stückzahlen konzipieren, produzieren und liefern kann.

Der umfangreiche Maschinenpark zur Herstellung von Aluminium und Kunststoff-Koffern wird bei der KKC Koffer GmbH um selbstentwickelte Fertigungsmethoden ergänzt. Hierdurch können B2B-Koffer, aber auch individuelle Erweiterungen wie passende Schaumstoff-Einlagen, Trennwände und Polsterungen in Deutschland produziert und konfektioniert werden. Auf Wunsch übernimmt die KKC Koffer GmbH alle hierbei anfallenden Aufgaben – von der Planung, über die Produktion bis hin zur weltweiten Auslieferung.

Kontakt

KKC Koffer GmbH

Martin Chalupa

Schröttinghauser Straße 20

32351 Stemwede-Levern

+49 (0)5745-92050



https://www.kkc-koffer.de

Bildquelle: KKC Koffer GmbH