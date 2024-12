MMA GERMANY kürt die Gewinner der SMARTIES DACH Awards 2024

Die Preise wurden bei der SMARTIES DACH Awards Gala in Berlin verliehen.

BERLIN, 11. Dezember 2024 – Das deutsche Chapter von MMA Global (MMA Germany) kürte im Dezember im Rahmen der „SMARTIES DACH Awards Gala“ die Gewinner der diesjährigen SMARTIES DACH & EUROPE Awards. Mit diesem Preis zeichnete die MMA Germany herausragende Marketingkampagnen aus, die den wirtschaftlichen Erfolg in der DACH-Region voranbringen.

Die hochkarätig besetzte Experten-Jury der MMA Germany, unter der Leitung von Daniel Jäger, Global Head of Media bei der Deutschen Telekom, verlieh dieses Jahr insgesamt 37 Preise in 19 Kategorien. Alle Gewinner-Kampagnen werden in den WARC Media Rankings 2024 vorgestellt und von der Research Company Evaluating the Media Agency Industry (RECMA) anerkannt.

Zu den Highlights des Wettbewerbs zählten 2024:

-Best In Show Award Winner: Long Covid Mode and Mediaplus Germany

-Kreativ-Agentur des Jahres: Serviceplan Group

-Werbetreibender des Jahres: Deutsche Telekom

-Brand des Jahres: Cupra Deutschland

-Holding Agentur des Jahres: WPP Germany

Aus der DACH-Region erhielt Mediaplus Germany den Award „SMARTIES Europe Media Agentur des Jahres“.

„Auch in diesem Jahr hatte unsere Jury es schwer, unter den vielen Top-Kampagnen die Gewinner auszuwählen, denn die Zahl der eingereichten Cases war hoch und das Niveau durchgehend hervorragend. Das zeigt, wie stark die DACH-Region im Bereich digitalen Marketing wirklich ist“, sagt Elvin Altun Noyan, Country Director bei MMA Germany.

„Die „SMARTIES DACH Awards“ wird immer mehr zum Seismografen für Trends im digitalen Marketing“, sagt Daniel Jäger als Vorsitzender der Jury. „Es hat mich sehr beeindruckt, wie viele spannende und innovative Kampagne auch in diesem Jahr im DACH-Markt umgesetzt wurden und so zum dessen wirtschaftlichem Erfolg beigetragen haben.“

Alle Gewinner und Kategorien der SMARTIES DACH Awards sehen Sie hier.

MMA Germany ist das lokale Gremium der MMA Global, einer Organisation mit mehr als 800 Mitgliedsunternehmen und 15 Regionalbüros. Die MMA ist der einzige Marketingfachverband, der das Ökosystem von Marketern, Martech- und Medienunternehmen zusammenbringt, um die Zusammenarbeit zu fördern und die Zukunft des Marketings zu gestalten. Mehr über MMA Germany erfahren Sie hier: https://www.mmagermany.de/

Firmenkontakt

MMA Germany

Elvin Altun

Aberlestr. 18 18

81371 München

089/720 137 16



https://www.mmagermany.de

Pressekontakt

Element C

Sabine Tritschler

Aberlestr. 18

81371 München

089/720 137 16



http://www.elementc.de

Bildquelle: @MMA Germany