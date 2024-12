Die ORBIS SE wird bei der STADTWERK AM SEE GmbH & Co. KG die moderne CRM-Cloud-Plattform Dynamics 365 Customer Service einführen. Der Energielieferant versorgt über 100.000 Haushalte im Bodenseekreis und darüber hinaus mit Strom, Erdgas, Wärme und Trinkwasser. Durch den Einsatz der neuen Customer-Service-Lösung soll das Serviceerlebnis der Kunden bei Anfragen zu Produkten sowie zu Laufzeiten, zur Abrechnung, aber auch bei einem Umzug, einem Tarifwechsel und bei weiteren Themen rund um den Vertrag noch besser gestaltet werden.

Die Serviceanfragen werden zukünftig über alle Eingangskanäle hinweg im Sinne eines digitalen Omnichannel-Service auf Dynamics 365 als zentraler Service-Plattform zusammengeführt und durchgängig bearbeitet. Da es dafür nötig ist, servicerelevante Daten systemübergreifend zu synchronisieren und interoperable End-to-End-Serviceprozesse zu ermöglichen, wird die Customer-Service-Anwendung mit den vorhandenen ERP-Systemen SAP S/4HANA und Wilken ENER:GY verknüpft. Darüber hinaus ist geplant, auch weitere Serviceprozesse in Dynamics 365 zu integrieren: zum Beispiel Self-Services für das Anlegen von Servicefällen, die Einsicht in den Status der Fallbearbeitung, Wissensartikel und häufig gestellte Fragen (FAQ) sowie Field-Service-Funktionen für den Außendienst.

Mit der anspruchsvollen Implementierung ist die ORBIS SE beauftragt. Das international tätige Software- und Business-Consulting-Unternehmen überzeugte nicht nur durch sein breit gefächertes Know-how in Bezug auf Serviceprozesse und seine Erfahrung und Professionalität bei der Einführung von Dynamics 365, sondern auch in puncto Wirtschaftlichkeit.

Florian Brugger, Leiter IT & Prozessmanagement bei der STADTWERK AM SEE GmbH & Co. KG, kommentiert: „Ein hervorragender Kundenservice ist aus strategischer Sicht von zentraler Bedeutung, um uns in Zukunft gegenüber dem Wettbewerb am Markt zu positionieren. Die Einführung von Dynamics 365 Customer Service mit ORBIS als kompetentem Partner ist daher ein wichtiger Schritt, um noch näher am Kunden zu sein und ihm durch ein noch besseres Verständnis für seine Anforderungen und Wünsche ein positives Serviceerlebnis zu bieten.“

Über die STADTWERK AM SEE GmbH

Das STADTWERK AM SEE (STADTWERK AM SEE GmbH & Co KG) versorgt mit 450 Mitarbeitern über 100.000 Haushalte im Bodenseekreis und darüber hinaus mit Strom, Erdgas, Wärme und Trinkwasser. Dabei setzt das Unternehmen insbesondere auf erneuerbare Energien und Energieeffizienz: Wind- und Solarstrom, ökologische Nahwärmenetze und hohes Engagement bei E-Mobilität im Verkehrssektor zeugen davon. Große Bedeutung hat zudem das Dienstleistungsgeschäft für große und kleine Unternehmen sowie für Kommunen. Darüber hinaus ist das STADTWERK AM SEE in den Bereichen Telekommunikation und Verkehr aktiv und erfolgreich. Es hat das Glasfasernetz in der Bodenseeregion in den letzten Jahren stark ausgebaut. Die Tochtergesellschaft TeleData hat sich am Markt für schnelle und zuverlässige Datenverbindungen etabliert und versorgt Haushalte in der Region ebenso wie weltweit agierende Industrieunternehmen in Friedrichshafen. Im Verkehrssektor ist das STADTWERK AM SEE verantwortlich für das Management der Katamaran-Schifffahrtslinie auf dem Bodensee, den Stadtbussen in Friedrichshafen und Überlingen, der Bodensee-Oberschwaben-Bahn sowie von Parkhäusern in Überlingen und Friedrichshafen. Die Nähe zu den Kunden wird dabei großgeschrieben. Sie finden in den Kundenzentren in Friedrichshafen und Überlingen kompetente Ansprechpartner in allen Fragen rund um die Stadtwerk-Leistungen.

Weitere Informationen: www.stadtwerk-am-see.de

Über ORBIS

ORBIS begleitet mittelständische Unternehmen sowie internationale Konzerne bei der Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse: von der gemeinsamen Ausarbeitung des kundenindividuellen Big Pictures bis hin zur praktischen Umsetzung im Projekt. Die Digitalisierung und Automatisierung der Geschäftsprozesse über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg sichern die Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden. Das tiefe Prozess-Know-how und die Innovationskraft unserer 900 Mitarbeiter verbunden mit der Expertise aus über 35 Jahren erfolgreicher, internationaler Projektarbeit in unterschiedlichen Branchen machen uns dabei zum kompetenten Partner. Mit unserer Tochtergesellschaft ORBIS Value+ sind wir auch Ihr Partner für wertorientierte Prozesstransformation, was datengetriebene Prozessverbesserungen mit kontinuierlicher Process Analytics und Automation bedeutet. Wir setzen auf die Lösungen und Technologien unserer Partner SAP und Microsoft, deren Portfolios durch ORBIS-Lösungen abgerundet werden. Dabei liegt unser Fokus auf SAP S/4HANA, Customer Engagement und der Realisierung der Smart Enterprise. Mithilfe smarter Cloud-Anwendungen, AI und IIoT fördern wir die Innovationskraft unserer Kunden bei der Entwicklung innovativer Produkte, Services und Geschäftsmodelle. Unsere Expertise resultiert aus über 2500 Kundenprojekten bei mehr als 800 Unternehmen in den Branchen Automobilzulieferindustrie, Bauzulieferindustrie, Elektro- und Elektronikindustrie, Maschinen- und Anlagenbau, Logistik, Metallindustrie, Konsumgüterindustrie und Handel. Langjährige Kunden sind unter anderem der ZF-Konzern, Hörmann, Hager Group, Rittal, Andreas Stihl, BEUMER Group, NETZSCH Group, Paul Hartmann, SICK, DMG Mori, ThyssenKrupp, PERI, Sonepar, WAREMA, Witzenmann, Bystronic, Ferrum, Halter, V-ZUG, Blaser Swisslube, Hawa, Alfred Müller, Yanmar Marine International, CoreDux, Royal Avebe, Ottakringer und LiSEC.

