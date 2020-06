„Mittsommer-Remise“: Unvergessliche Stunden mit Kultur und Kulinarik auf dem schlossgut gross schwansee am 20. Juni 2020 verbringen

Der Eintritt auf das Gutsgelände ist kostenfrei, Tickets für Führungen zu 6,- € vor Ort zu kaufen

Hamburg, Juni 2020

Hoteldirektorin Janet Schroeder freut sich sehr, dass im schlossgut gross schwansee die wunderschöne Mittsommer-Remise 2020 stattfinden kann; ideal im großen Schlossgarten und mit vielen Highlights für große und kleine Gäste in herrlicher Natur.

Vom 20. bis 21. Juni 2020 öffnen insgesamt 88 Guts- und Herrenhäuser in Mecklenburg und Vorpommern erneut ihre Tore und heißen Kulturfreunde und Hotelgäste zu einem besonderen Wochenende willkommen, das mittlerweile zu einer beliebten alljährlichen Tradition geworden ist. Beim Kulturerbefestival „Mittsommer-Remise – Die Nacht der nordischen Guts- und Herrenhäuser“ erwartet die Besucher an zwei Tagen ein buntes Programm voller kultureller, historischer und kulinarischer Highlights. Von klassischen Klängen vor schönster Schlosskulisse über entspannte Gespräche mit Gutshausbesitzern bei einem kühlen Getränk, hin zu Führungen durch alte und neue Gemäuer – es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die Hauptrolle spielen dabei die Häuser selbst: Am längsten Tag des Jahres wollen sie bis in den letzten Winkel erforscht werden und dabei all ihre Pracht offenbaren. Eintrittskarten für den Besuch von mehreren Guts- und Herrenhäusern Mecklenburgs am 20. Juni können auch für 15,- € im schlossgut erworben werden.

Nähere Informationen zum Kulturerbefestival unter http://www.mittsommer-remise.de/.

Das traumhaft direkt an der Ostsee gelegene Hotel schlossgut gross schwansee ist nun im zweiten Jahr in Folge bei der „Mittsommer-Remise“ dabei und kann am Samstag, dem 20. Juni von 15 bis 22 Uhr ausführlich erkundet werden. Zu diesem besonderen Anlass hat sich das Team um Hoteldirektorin Janet Schroeder ein besonderes kulturelles Rahmenprogramm ausgedacht. Überdies stehen folgende Highlights auf dem Programm:

15:30 Uhr & 17:00 Uhr: Führung durch das schlossgut gross schwansee und über das Anwesen mit dem Mittsommer-Remise-Ticket

und über das Anwesen mit dem Mittsommer-Remise-Ticket musikalische Highlights im Schlossgarten

12-18 Uhr: individuelles Mittagsmenü à la carte und Kaffee & Kuchen in der Brasserie

ab 18 Uhr: individuelles Mittsommer-Menü à la carte in der Brasserie

ab 18 Uhr: individuelles Fine Dining Abendessen à la carte im Schlossrestaurant 1745 (mit telefonischer Voranmeldung)

Tagsüber können die Gäste bei Piano-Musik und in wunderschöner Blumendekoration im Schloss und im Schlossgarten oder bei Gitarrenbegleitung in der Brasserie den längsten Tag des Jahres genießen. Kulinarisch werden z.B. die schlossgut-Champagner-Bar, Erdbeerbowle oder köstliche Garnelen-Spieße mit Dip angeboten. Für die Kinder gibt es ein liebevolles Kinderprogramm im großen Schlossgarten.

Durch die wunderschöne Lage, sein historisches Flair und die vielfältigen Unterhaltungs- und Genussmöglichkeiten begeistert das schlossgut gross schwansee Gäste jeden Alters. Das Herzstück des Anwesens bildet das klassizistische Gutsgebäude aus dem Jahr 1745. Ergänzt wird dieses durch das neu designte Parkgebäude und den zu einer modernen Brasserie und einer Wellnessoase umgebauten ehemaligen Pferdestall des Gutshofes. Im angrenzenden Schlosspark können Hotelgäste dutzende imposanter Baumriesen, darunter sogar einen 100-jährigen Birnenbaum, bewundern.

Für das leibliche Wohl sorgt das hoteleigene „Schlossrestaurant 1745“. Das erstklassige Küchenteam verwöhnt die Gäste mit hervorragenden Produkten regionaler Manufakturbetriebe und bereitet alles frisch zu. Das Ergebnis ist eine leichte und raffinierte Küche: Von hausgemachter Pasta und fangfrischem Fisch und Fleisch, über feine Desserts, handgefertigte Sorbets bis zu einer Auswahl tagesfrischer Salate und hausgebackenem Brot – es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die kulinarische Alternative ist die Brasserie mit angrenzender Terrasse, die den Gästen eine Auswahl an regionalen Gerichten sowie ein verführerisches Kuchenangebot bietet.

Das schlossgut gross schwansee liegt vor den Toren Lübecks und bietet seinen Gästen einen exklusiven Lifestyle direkt an der Ostsee. Das Herzstück des Schlossguts bildet das klassizistische Gutsgebäude aus dem Jahr 1745. Ergänzt wird dieses durch das lichtdurchflutete Parkgebäude des Hotels und den zu einer modernen Brasserie und einer Wellnessoase umgebauten ehemaligen Pferdestall des Gutshofes. Insgesamt verfügt das Hotel schlossgut gross schwansee über 63 Hotelzimmer und Suiten. 10 luxuriös und individuell eingerichtete Zimmer befinden sich im Schloss und 53 Lifestyle-Zimmer und Suiten im neu errichteten Parkgebäude. Das hoteleigene „Schlossrestaurant 1745“ verwöhnt die Gäste mit einer französisch-leidenschaftlichen Fine-Dining-Küche mit regionaler Note. Am Abend steht den Gästen die hoteleigene Dornier Bar mit über 100 verschiedenen Drinks, Cocktails, ausgewählten Weinen und Champagner zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie unter www.schwansee.de

