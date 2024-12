Mit optimierter Screen-Technologie und 5G: Das 33mk4 ist das bisher vielseitigste 2-in-1 TOUGHBOOK

Wiesbaden, DE. 13. Dezember 2024 – Die vierte Generation des TOUGHBOOK 33 Hybridgeräts von Panasonic setzt neue Maßstäbe bei mobilen, robusten Endgeräten. Es bietet eine sofort einsatzbereite 5G-Netzwerkkonnektivität mit extrem niedrigen Latenzzeiten, schnelleren Reaktionszeiten sowie verbesserter Zuverlässigkeit und sehr kurzen Downloads für mobil Arbeitende in jeglichen Umgebungen sowie für vielfältigste Anwendungen und Einsatzszenarien.

Das 33mk4 ist das neueste TOUGHBOOK Modell, das dank 5G Standalone-Unterstützung (SA) die Vorteile der 5G Technologie auch in privaten Netzwerken nutzbar macht. Mit der zunehmenden Verbreitung modernster IoT- und KI-Anwendungen steigt die Nachfrage nach Geräten, die Daten vor Ort schnell und sicher übertragen können, exponentiell an.

Gesteigerte Leistung für stabile, anspruchsvolle Anwendungen

Das TOUGHBOOK 33mk4 bietet im Vergleich zur Vorgängergeneration eine höhere Rechenleistung und nutzt den Intel® Core™ i5 Prozessor (13. Generation) mit Intel vPro®-Technologie (Raptor Lake), um anspruchsvollste Anwendungen unter Windows 11 Pro auszuführen. Für Nutzer, die noch mehr Rechenleistung benötigen, ist es optional mit einem Intel® Core™ i7-Prozessor (13. Generation) mit Intel vPro®-Technologie erhältlich.

3:2-Seitenverhältnis für mehr Produktivität

Panasonic sieht eine wachsende Nachfrage nach 2-in-1 Hybridgeräten mit größeren Bildschirmen, die eine gesteigerte Produktivität im mobilen Einsatz ermöglichen. Mit seinem 12″ Display sowie der Kombination der überlegenen Intel®-Rechenleistung mit der Windows 11 Pro Performance bietet das robuste 33mk4 seinen Nutzern unterwegs die perfekten Features für anspruchsvollste Anwendungen. Die Funktionalitäten dieser Anwendungen werden immer komplexer, was größere Bildschirme mit Quad High Definition (QHD)-Auflösung für mehr Übersichtlichkeit und mehr Benutzerfreundlichkeit erfordert.

Dem kommt das TOUGHBOOK 33mk4 nach mit seinem 12″ Display im 3:2-Seitenverhältnis und einer 2160 x 1440 Pixel QHD-Auflösung. Damit bietet es eine größere Bildschirmfläche im Vergleich zu 14″ Displays mit 16:9-Seitenverhältnis. Mobil arbeitende Nutzer können so auf einem 12″ Gerät Anwendungen, die eine Vielzahl von Daten enthalten, besser visualisieren als auf anderen Endgeräten.

Benutzerfreundlichkeit über sämtliche Branchen hinweg

Bildschirmgröße, Konnektivität und Performance machen das 33mk4 vielseitig, leistungsfähig und produktiv für den Feldeinsatz mobiler Mitarbeiter in unterschiedlichsten Branchen. Ausgestattet mit der Intel® Iris® Xe Graphics-Technologie bietet es eine hervorragende Grafikleistung und Detailgenauigkeit, beispielsweise in der Automobilindustrie, bei Versorgungsunternehmen, im Verteidigungsbereich und der Logistik.

Die Größe des Bildschirms des 33mk4 sowie dessen hohe Auflösung und brilliante Darstellung auch bei schwierigen Lichtverhältnissen ermöglichen und erleichtern das Lesen von technischen Zeichnungen, Schaltplänen, Handbüchern oder Karten auf dem Tablet-Display, etwa bei Energieversorgern oder Streitkräften.

Auch beim Einsatz im Lager sowie in Kommandozellen bietet das 33mk4 mit seinem 12″ Bildschirm und dem 3:2-Seitenverhältnis mehr Platz, den mobile Mitarbeiter mit einer On-Screen-Tastatur nutzen können. Bildschirmauflösung und -größe eignen sich ebenso ideal für die Kfz-Diagnose, bei der das 33mk4 während der Überprüfung am Lenkrad befestigt werden kann. So lassen sich Anwendungen schnell und effizient in Echtzeit nutzen sowie die Produktivität steigern.

Das 33mk4 ist darüber hinaus für Red Hat Enterprise Linux zertifiziert. Dies bietet zusätzliche Flexibilität und Sicherheit für mobile Mitarbeiter, die auf Linux-basierte Betriebssysteme und Lösungen angewiesen sind. Panasonic führt Gerätezertifizierungen und -tests im Auftrag der Kunden aus.

Dirk Weigelt, Senior Product & Solutions Manager bei Panasonic TOUGHBOOK, sagt: „Mobile Mitarbeiter benötigen einerseits 5G-Konnektivität mit hoher Bandbreite, die in extremen Umgebungen verfügbar ist, um schneller als je zuvor auf geschäftskritische Daten zugreifen zu können. Andererseits brauchen sie eine größere Bildschirmfläche, um zwischen Anwendungen zu wechseln und Eingaben fehlerfrei zu erfassen – entweder als Tablet oder als herkömmliches Notebook. Das 33mk4 erfüllt genau diese Anforderungen. Das 3:2-Seitenverhältnis ist ein entscheidender Faktor für mehr Effizienz und Genauigkeit im Feld, ohne die Mobilität zu beeinträchtigen.“

Höchste Akkulaufzeit und Widerstandsfähigkeit

Trotz der zusätzlichen 5G-Konnektivität und der erhöhten Rechenleistung bietet das 33mk4 eine Akkulaufzeit von bis zu 15 Stunden (mit erweitertem Akku). Mobile Mitarbeiter im Außendienst können damit unbesorgt während einer normalen Schicht und sogar darüber hinaus arbeiten, auch wenn sie stromintensive Apps nutzen. Mit dem 33mk4 arbeiten sie nicht nur extrem lange unterbrechungsfrei, sondern maximieren darüber hinaus ihre Effizienz und Produktivität gezielt genau dann, wenn sie dies am meisten benötigen.

TOUGHBOOK 33mk4 verfügt im Vergleich zu seinem Vorgänger außerdem über verbesserte Bluetooth- und optionale GPS-Konnektivität. Hinzu kommt eine marktführende Staub- und Wasserbeständigkeit nach IP65, die unabhängig nach den Standards MIL-STD 810H und IEC 60529 getestet ist.

Weitere Informationen über TOUGHBOOK finden Sie auf https://eu.connect.panasonic.com/de/de/toughbook

Über die Panasonic Group

Die 1918 gegründete Panasonic Group ist heute weltweit führend in der Entwicklung innovativer Technologien und Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Wohnungsbau, Automobil, Industrie, Kommunikation und Energie und hat am 1. April 2022 auf ein operatives Unternehmenssystem umgestellt, wobei die Panasonic Holdings Corporation als Holdinggesellschaft fungiert und acht Unternehmen unter ihrem Dach angesiedelt sind. Der Konzern meldete für das am 31. März 2023 endende Geschäftsjahr einen konsolidierten Nettoumsatz von 8.378,9 Milliarden Yen (ca. 59,4 Milliarden Euro). Weitere Informationen über die Panasonic-Gruppe finden sich an dieser Stelle: https://holdings.panasonic/global/

Über Panasonic Connect Europe GmbH

Panasonic Connect Europe nahm am 1. Oktober 2021 den Betrieb auf und schuf eine neue Business-to-Business-orientierte und agile Organisation.Mit mehr als 400 Mitarbeitern und unter der Leitung von CEO Hiroyuki Nishiuma möchte das Unternehmen mit innovativen Produkten und integrierten Systemen und Dienstleistungen zum Erfolg seiner Kunden beitragen – alles darauf ausgelegt, seine Vision zu verwirklichen, die Arbeit zu verändern, die Gesellschaft voranzubringen und sich mit der Zukunft zu verbinden.

Panasonic Connect Europe hat seinen Hauptsitz in Wiesbaden und besteht aus folgenden Geschäftsbereichen:

– Der Geschäftsbereich Mobile Solutions mit der Marke TOUGHBOOK hilft mobilen Mitarbeitern, die Produktivität zu verbessern – mit seinem Angebot an ausfallsicheren Notebooks und Tablets sowie einem umfangreichen Service-Angebot bis hin zu privaten 5G Netzwerken.

– Der Geschäftsbereich Media Entertainment mit Visual System Solutions bietet eine Reihe von leistungsstarken und zuverlässigen Projektoren sowie hochwertige Displays. Broadcast & ProAV bietet „Smart Live Production“-Lösungen bestehend aus PTZ- und Systemkameras, der KAIROS IT/IP-Videoproduktions-Plattform, Camcordern, Mischern und Robotik-Systemen an, die bei Live-Events, Sportproduktionen, im Fernsehen und in xR-Studios weit verbreitet sind.

– Business and Industry Solutions: Innovative Supply Chain Lösungen für Einzelhandel, Logistik und Fertigung mit dem einzigartigen Gemba Process Innovation-Ansatz, also entwickelt gemeinsam mit allen Prozessbeteiligten, um die betriebliche Effizienz zu steigern, Endkundenwünsche besser realisieren zu können und Prozesse zu automatisieren oder zu digitalisieren. Die Projekte werden schlüsselfertig übergeben – integriert in die bestehende IT-Infrastruktur. Die Projekte werden schlüsselfertig übergeben – integriert in die bestehende IT-Infrastruktur.

– Panasonic Factory Solutions Europe: Eine breite Palette an intelligenten Produktionslösungen, etwa für die Elektronikfertigung, Roboter- und Schweißsysteme sowie Softwarelösungen für das Engineering, verwirklichen die Smart Factory.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://eu.connect.panasonic.com/de/de

Bitte besuchen Sie die LinkedIn-Seite von Panasonic Connect Europe: https://www.linkedin.com/company/panasonic-connect-europe/

