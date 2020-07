Mit Kerzen den Sommer geniesen

Das große Summer at home-Gewinnspiel mit tollen Preisen geht an den Start

Viele Deutsche verbringen wegen der Corona-Krise den Sommerurlaub in der Heimat oder bleiben ganz zu Hause. Dort kann es schließlich auch richtig gemütlich sein. Unbedingt dazu gehören für gemütliche Abende und Nächte Kerzen und Lichter mit ihrem ganz besonderen Licht. Dabei sollte man unbedingt darauf achten, dass die Kerzen das RAL-Gütezeichen tragen.

Sommer, Sonne und Urlaub in der Heimat – Für uns heißt es dieses Jahr: Summer at Home.

Damit Ihr Sommer noch besser wird, haben wir uns ein tolles Gewinnspiel für alle Kerzenfreunde ausgedacht. Bei unserem mehrwöchigen Summer-at-Home-Gewinnspiel haben Sie ab sofort bis September die Chance auf sommerliche Kerzen – natürlich alle in RAL-Qualität. Dazu gibt es wunderschöne Windlichter und Laternen Sie sorgen in jeder lauen Sommernacht für die richtige Stimmung und verwandeln jeden Außenbereich in eine Wohlfühl-Oase. Teilnehmen können Sie ab Montag 13.07.

Per facebook:

https://www.facebook.com/kerzenguete/)

Per Instagramm:

https://www.instagram.com/ralguetezeichenkerze/

Dort erfahren Sie auch ab Montag 13. Juli 2020, was es zu gewinnen gibt. Teilnehmen lohnt sich.

Wir freuen uns darauf!

In diesem Sinne: Bleiben Sie gesund und verbringen Sie Ihren Urlaub am besten bei Kerzenlicht in der Heimat!

#summerathome#gewinnspiel #stayathome #summerathome #gewinn #kerzen #staysafe #bleibtgesund #sommer #RAL #qualtiytime #sommerzuhause #zuhause #heimat #urlaub

Informationen zur Gütegemeinschaft Kerzen

Die Gütegemeinschaft Kerzen ist ein Interessenverband europäischer Hersteller. Ihr gehören derzeit 35 Hersteller an, davon 19 aus Deutschland.

Gemeinsam produzieren sie jährlich etwa 580.000 Tonnen Kerzen – das sind mehr als 50 Prozent der europäischen Gesamtproduktion. Die Europäische Gütegemeinschaft e.V. für Kerzen steht für Qualität und Fortschritt im Bereich der Kerzenherstellung.

Informationen zum RAL Gütezeichen Kerzen

Verliehen wird das Gütezeichen Kerzen von der Europäischen Gütegemeinschaft Kerzen e.V.. Der Gütezeichenstandard ist allgemein in der Branche anerkannt und wurde teilweise in die Europäische Norm 15426 übernommen. Hersteller dürfen ein Produkt nur dann mit dem RAL Gütezeichen ausloben, wenn es den strengen Anforderungen der Gütegemeinschaft Kerzen im Hinblick auf Rohstoffe, Brenndauer und -verhalten entspricht.

Die Einhaltung dieser Normen wird durch unabhängige Überprüfungen durch die Experten der DEKRA überwacht.

Das Gütezeichen Kerzen ist im Jahr 1997 vom RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. anerkannt worden. Der RAL sorgt für die Akzeptanz der Gütezeichen in allen Wirtschaftskreisen und deren regelkonformen Verwendung.

Firmenkontakt

Gütegemeinschaft Kerzen e. V.

Angelina Schneider

Heinestr. 169

70597 Stuttgart

+4971199529722

angelina.schneider@komfour.de

https://ral-c.com/

Pressekontakt

komFOUR GmbH & Co. KG

Martin Rieg

Herzog-Carl-Straße 4

73760 Ostfildern

+4971199529721

martin.rieg@komfour.de

http://www.komfour.de

