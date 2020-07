7links Outdoor-WLAN-IP-Überwachungskamera IPC-880

Weltweiter Überblick über das Hab & Gut

– Full HD für detailreiche Video-Aufnahmen

– Kostenlose App für weltweite Push-Benachrichtigung

– 2-Wege-Audio-Kommunikation über Mobilgerät

– Kompatibel zu Amazon Echo

– Bis zu 10 Meter Nachtsicht

– Spritzwassergeschützt nach IP44

Der aufmerksame Wächter für Haus und Hof: Alles überwachen, was einem lieb und teuer ist! Die spritzwassergeschützte Sicherheitskamera von 7links hat stets ein wachsames Auge auf das Hab und Gut. Und das hochauflösend in Full HD, sogar nachts!

Per App “Elesion” hat man weltweit die volle Kontrolle und sieht auf dem Display des Android- oder iOS-Mobilgeräts, was sich vor der Kamera-Linse tut. Durch die Bewegungs-Erkennung informiert die Kamera automatisch über jede Aktivität!

Eindringlinge in die Flucht schlagen: Dank Gegensprechfunktion interagiert man jederzeit mit Personen vor der Kamera, da Mikrofon und Lautsprecher integriert sind.

Live-Bild sogar auf dem Echo Show von Amazon: Per einfachen Alexa-Sprachbefehl zeigt der Monitor, was sich vor der Kamera tut. So sieht man jederzeit nach dem Rechten, auch wenn das Smartphone nicht in Griffweite liegt!

– Video-Auflösungen: 1920 x 1080 Pixel (Full HD 1080p) und 640 x 480 (VGA) bei jeweils 25 Bildern/Sekunde

– Videoformat: MP4 (H.264)

– Lichtstarke Optik: 4 mm Brennweite, Blende f/1,2, Bildwinkel: 85°

– Infrarot-Nachtsicht mit bis zu 10 m Reichweite

– Bewegungserkennung: startet automatisch die Aufnahme

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App “Elesion” für iOS und Android: für Einstellungen, weltweite Push-Benachrichtigung bei Bewegung vor der Kamera und Live-Bild

– Kompatibel mit Echo Show von Amazon: überträgt auf Wunsch Kamerabild per Alexa-Sprachbefehl

– Lautsprecher und Mikrofon integriert: für 2-Wege-Kommunikation über Mobilgerät mit installierter App

– Steckplatz für microSD(HC/XC)-Karte bis 128 GB (bitte dazu bestellen)

– Spritzwassergeschützt: IP44

– Anschlüsse: Netzwerk / LAN (RJ-45), Strom, WLAN-Antenne (RP-SMA-Buchse)

– Stromversorgung: 230-V-Netzteil (Eurostecker)

– Maße: 70 x 70 x 180 mm, Gewicht: 420 g

– Kamera IPC-880 inklusive WLAN-Antenne, Netzteil, Montagezubehör und deutscher Anleitung

Preis: 46,67 EUR

Bestell-Nr. NX-4670-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX4670-3103.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/5zBJmis3

Die PEARL. GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten. Mit mehr als 16 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

