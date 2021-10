Mit golfen.reisen wird auch der Partner zum Golf-Liebhaber!

Der auf Golf-Gruppenreisen spezialisierte Reiseveranstalter golfen.reisen hat sein neues Programm veröffentlicht. Darin findet sich eine Tour zum Chiemsee, die sich an Paare richtet, von denen sich ein Partner mit dem Sport bisher noch nicht auseinander gesetzt hat. Trainiert werden parallel alle auf ihrem eigenen Fähigkeitenlevel.

Den Partner vom eigenen Hobby zu überzeugen, ist nicht immer einfach. Noch schwieriger gestaltet sich ein solches Unterfangen, wenn es sich bei dem Hobby um eine komplexe Sportart handelt, in welcher der eine mehr Erfahrungswerte als der andere vorzuweisen hat und so ein ungleiches Kräftemessen vorherrscht. In diesem Fall verliert der weniger erfahrene Partner häufig bereits zu Beginn die Lust – ganz gleich, wie sehr der andere sich auch bemüht, ein guter Lehrer zu sein. Das gilt vielen Sportarten voran beim Golf: Ohne ein intensives Training durch die Anleitung eines echten Profis hat es jeder Anfänger schwer. Der auf Golfgruppenreisen spezialisierte Reiseveranstalter golfen.reisen hat zu diesem Zweck die ideale Tour in seinem neuen Reiseprogramm für 2022, die in das 4-Sterne-Resort Das Achental am Chiemsee führt. Das Besondere an der Reise: Sie beinhaltet zwei parallel verlaufende Programme, die sich sowohl an Anfänger als auch Fortgeschrittene richten. Natürlich kommt dabei auch die gemeinsame Zeit, die unter anderem in dem großzügigen SPA- und Wellnessbereich des Haus verbracht wird, nicht zu kurz. Aber Thomas Lehr, Geschäftsführer von golfen.reisen, ist sich sicher: „Nach dieser sechstägigen Reise können auch die Golf-Anfänger mit ihren erfahreneren Partnern mithalten!“

Neulinge erlangen hier ihre Platzreife

Die Reise zum oberbayerischen Chiemsee findet vom 1. bis 6. Mai 2022 statt. Ausgangspunkt ist das 4-Sterne-Resort Das Achental, das inmitten einer malerischen Natur gelegen ist. Noch unerfahrene Golfer haben während der Reise die Möglichkeit, unter professioneller Anleitung einen Platzreifekurs zu absolvieren. Hierbei wird in spielerischer Art und Weise auf dem hoteleigenen 18-Loch-Platz innerhalb von fünf Tagen das Golfen erlernt – inklusive Erfolgsgarantie! Die moderaten Trainingseinheiten sind dabei weder über- noch unterfordernd gestaltet. Fortgeschrittene besuchen neben dem Hotel-Platz auch den Golfplatz in Chieming, der mit seinen großflächigen Grüns, taktisch platzierten Bunkern und fünf Teichen eine gesunde Herausforderung bietet. Ein absolutes Highlight stellt zudem der Besuch des Platzes in Ruhpolding dar, der mit Bestwertungen glänzt – im ansässigen Club haben sogar Olympiasieger und Weltmeister eine Mitgliedschaft. Das 360-Grad-Gebirgspanorama bietet dabei auch etwas fürs Auge. Während die Tage der Reise im Zeichen intensiven, aber spaßigen Trainings stehen, werden die Abende im großzügigen SPA- und Wellnessbereich sowie im Restaurant „Weißer Hirsch“ verbracht. Regionale Delikatessen sorgen für eine Stärkung zwischen den Golfrunden. Am Ende der Reise konnten die Fortgeschrittenen einige unterhaltsame Runden auf tollen Plätzen spielen, während die Anfänger sich künftig auch privat mit ihren Partnern messen können – und bei der nächsten Reise vielleicht beide den Fortgeschrittenen-Part buchen. Buchbar ist die Tour ab 1.549,- € pro Person.

Golfen auf Mallorca & im Skigebiet

Daneben hat golfen.reisen weitere spannende Golf-Touren in sein Repertoire mit aufgenommen. Wer Tipps und Tricks von einem echten PGA-Profi möchte, schließt sich einer Gruppenreise mit Marcus Bruns an den Fleesensee an. Eine andere Golf-Trainingswoche, die ebenfalls von Marcus Bruns geleitet wird, führt ins sonnige Pula Golf Resort auf Mallorca. Und auch das Kombinieren des Golfsports mit dem Skiurlaub ist möglich: Im Vier-Sterne-Superior Alpina Sporthotel inmitten der Salzburger Bergwelten wird zwischen rasanten Pistenfahrten und konzentrationsfordernden Golfpartien hin- und hergewechselt. Weitere Informationen sowie Buchungsmöglichkeiten zu allen Reisen finden sich im Internet unter golfen.reisen.

Autor: bfs

Bilder: golfen.reisen / Das Achental