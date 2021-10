Exklusive Segelkreuzfahrt für Singles von Hamburg nach Sylt

In seinem Segelreisen-Repertoire hat der Singlereisen-Spezialist Sunwave eine Tour von Hamburg über Helgoland bis nach Sylt und zurück, die kein anderer Veranstalter anbietet. Teilnehmer bewohnen dabei 6 Tage lang den 3-Mast-Segelschoner Mare Frisium und erleben neben vielen Natur auch kulturelle Highlights.

Endlich wieder Singlereisen: Nach monatelangen Kontaktbeschränkungen und Reisewarnungen veranstaltet Sunwave seit einiger Zeit wieder sichere Touren für Alleinreisende in der Gruppe. Eine ganz besondere Nordsee-Reise auf dem 3-Mast-Segelschoner Mare Frisium findet sich dabei in keinem ­Programm eines anderen Reisever-anstalters wieder. Einst als Frachtsegler gebaut, bietet das heutige Passagierschiff auf rund 630 Quadratmetern unter anderem einen gemütlichen Schiffsalon mit Bar und zahlreiche Sitzplätze an Deck, um die Umgebung zu genießen. Ihre Route führt die Mare Frisium von Hamburg nach Sylt und zurück.

Ahoi auf der Mare Frisium – und auf nach Sylt!

Nach einer kurzen Sightseeing-Tour am Hamburger Hafen führt die Reise zunächst nach Helgoland, wo eine Inselerkundung auf dem Programm steht. Auf den Helgoländer Dünen kommen Natur- und Tierliebhaber beispielsweise mit der Besichtigung von Deutschlands größter Kegelrobbenkolonie auf ihre Kosten, außerdem sind Vogelbeobachtungen am „Lummenfelsen“ geplant. Vorbei am Offshore-Windpark führt die Schiffsroute anschließend weiter nach Sylt. Hier gehören Wanderungen und zusätzlich buchbare Fahrradausflüge sowie ein Besuch der berühmten „Sansibar“-Strandbar zu den Highlights. Das Finale der Reise bildet eine Stadt-Tour durch Cuxhaven, dem letzten Anfahrpunkt der Mare Frisium, bevor die Tour im Startort Hamburg endet. Genächtigt wird in Doppelkabinen mit Etagenbetten, die auch zur alleinigen Nutzung buchbar sind. Im Reisepreis inkludiert sind die Vollverpflegung durch die Küche an Bord, die vom Frühstücks- bis hin zum Barbecue-Buffet keine Wünsche offen lässt, sowie eine 24/7 Getränkepauschale, die von Wasser und Säften über Kaffee bis hin zu Bier und Sekt alles abdeckt.

Unterwegs in der sicheren Kleingruppe

Wie bei jeder von Sunwave organisierten Reise steht auch der exklusive Single-Segeltörn auf der Nordsee ganz unter dem Motto „Alles kann, nichts muss“. Vorrangig geht es darum, einzigartige Erlebnisse mit Gleichgesinnten zu schaffen und neue Kontakte zu knüpfen – das kann, muss aber nicht, auch in einer neuen Partnerschaft enden. Dabei spielt in der heutigen Zeit natürlich auch die Gesundheit der Reisenden eine große Rolle. Sunwave hat in Abstimmung mit den Behörden und Gesundheitsämtern deshalb ein ausgeklügeltes Sicherheits- und Hygienekonzept entwickelt. Dieses beinhaltet neben kostenlosen Tests vor Reiseantritt auch den COVID-19-Ergänzungsschutz der ERGO Versicherung, den Reisende gratis erhalten, wenn sie eine reguläre Einmal-Reiseversicherung abschließen. Abstands- und Maskengebote werden natürlich auch „on Tour“ eingehalten. Buchbar ist der Single-Segeltörn „Nordsee Windjammer“ ab 1.199,- € pro Person unter www.sunwave.de.