Mit ELO auf Tour in die digitale Zukunft

ELO ECM-Tour 2025: Digitalisierungslösungen live erleben:

Stuttgart, 24.04.2025 – Ab dem 15. Mai ist der Softwarehersteller für Enterprise-Content-Management (ECM) ELO Digital Office mit seiner beliebten Eventreihe wieder unterwegs durch ganz Deutschland. Ihren Auftakt macht die ELO ECM-Tour in Fürth. Acht weitere Stationen folgen zwischen Mai und Oktober. Zu den inhaltlichen Schwerpunkten zählen in diesem Jahr die Themen „Next Level für Ihre Digitalisierung“, Künstliche Intelligenz (KI) im Dokumentenmanagement sowie die E-Rechnungspflicht. Das Programm bietet zahlreiche Impulse für Digitalisierungsvorhaben in Unternehmen und Organisationen jeglicher Branche und Größe. Ob in Form hochkarätiger Fachvorträge, aktueller Best-Practice-Berichte namhafter Kunden oder spannender Workshops.

Der Startschuss zur Tour fällt am 15. Mai im mittelfränkischen Fürth. Hier wird der Sportpark Ronhof zum Treffpunkt für Entscheider, IT-Verantwortliche, Fachabteilungsleiter und deren Teams. Im Mittelpunkt der gesamten ECM-Tour stehen die Fachvorträge: Dabei erfahren die Besucher zum einen hautnah, wie Unternehmen große Vorteile aus dem Einsatz Künstlicher Intelligenz im Dokumentenmanagement ziehen. Zum anderen aber auch, wie sie E-Rechnungen optimal verarbeiten und sich mit der richtigen Digitalisierungsstrategie zukunftsfähig aufstellen.

Ein Highlight der Tourreihe ist sicherlich der Vortrag „Sind Sie beim Thema E-Rechnungspflicht up to date?“ des Steuer- und Finanzexperten Dirk-Peter Kuballa. In seinen Ausführungen klärt er auf, worauf zu achten ist, um dem seit Januar 2025 in Kraft getretenen Wachstumschancengesetz gerecht zu werden.

Live vor Ort geben außerdem verschiedene Kunden Einblicke in ihre Digitalisierungsprojekte: So setzt der Zulieferer für E-Autos Taiyo Yuden auf höchste Standards und beweist seine große Affinität zu innovativen Technologien – und zwar nicht nur in der Produktion, sondern auch bei der Prozessautomatisierung im HR-Bereich. Das Wohnstift am Tierpark in Nürnberg wiederum hat mit ELO for DATEV Fachbereiche wie das Personal- und Vertragswesen nahtlos an DATEV LODAS angebunden.

Abgerundet wird die Roadshow von der begleitenden Fachausstellung diverser Digitalisierungsexperten aus dem Soft- und Hardwarespektrum. Besucher sind zum direkten Austausch an die jeweiligen Stände eingeladen, um sich zu informieren, Kontakte zu knüpfen und Digitalisierungsvorhaben zu diskutieren.

ELO Vertriebsleiter Christoph Hassler freut sich bereits auf den Tourauftakt: „Innovative Technologien wie KI, Cloudlösungen und intelligentes Informationsmanagement eröffnen vielfältige neue Chancen für Unternehmen und Organisationen. Ich bin davon überzeugt, dass diese ihren Erfolg mit der richtigen Digitalisierungsstrategie nachhaltig sichern können. Auf unserer Tour erhalten Kunden und Interessenten wertvolle Impulse dafür.“

Die weiteren Stationen der ELO ECM-Tour 2025 im Überblick:

Berlin: 26.06.2025

Heidenheim: 09.07.2025 (für ELO Business Partner)

Hannover: 10.09.2025

Leipzig: 18.09.2025

Frankfurt: 24.09.2025

Dortmund: 07.10.2025

Augsburg; 14.10.2025

Leonberg: 15.10.2025

Weitere Informationen zu den einzelnen Events inklusive der Möglichkeit zur kostenfreien Anmeldung finden sich unter www.elo.com/ecmtour.