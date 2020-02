Mit der neuen Webseite yukonreisen.de ins Grenzgebiet

Exklusive Reisen in den Yukon

Die neue Webseite yukonreisen.de fokussiert sich ganz auf die einzigartige Goldgräber- und Trapperregion im Nordwesten Kanadas und bietet Naturliebhabern wie Geschichtsinteressierten exklusive Reisen fernab der üblichen Tourismus-Hotspots. Auf den Touren durch das an Alaska grenzende Gebiet taucht man tief in die längst vergangene Ära des Goldrausches ein: Man entdeckt auf Rundreisen verlassene Siedlungen, Forts und Trapperhütten alter Pioniere, beobachtet Wildtiere in ihrer freien Umgebung und geht abwechslungsreichen Aktivitäten wie Kanufahrten nach. Das Herzstück der Region ist der legendäre Yukon River, der sich hervorragend für eine ausgiebige Kanutour durch das gesamte Territorium anbietet. Eine solche Rundreise, auf der man knapp 720 Flusskilometer zurücklegt und von Whitehorse aus unter anderem die Indianersiedlung Carmacks und die Goldgräberstadt Dawson City besucht, ist buchbar ab 2.238,- Euro pro Person unter ­www.yukonreisen.de. Dort findet man natürlich auch weitere Reisen durch die Region.

Autor: bfs

Bilder: Tourism Yukon

Langtext:

Die neue Webseite yukonreisen.de fokussiert sich ganz auf die einzigartige Goldgräber- und Trapperregion im Nordwesten Kanadas und bietet Naturliebhabern wie Geschichtsinteressierten exklusive Reisen fernab der üblichen Tourismus-Hotspots.



Der im äußersten Nordwesten Kanadas an Alaska angrenzende Yukon steht vor allem für eine schier endlose Wildnis und ein damit einhergehendes Gefühl grenzenloser Freiheit. Die frisch gelaunchte Webseite yukonreisen.de hat sich ganz auf das rund 482.443 km² große Territorium spezialisiert und exklusive Touren durch das Grenzgebiet im Repertoire. Vor allem in der Ära des Goldrausches zog der Yukon Menschen aus aller Welt an: Auf den angebotenen Reisen entdeckt man heute verlassene Siedlungen, Forts und Trapperhütten alter Pioniere, beobachtet Wildtiere in ihrer freien Umgebung und geht abwechslungsreichen Aktivitäten wie Kanufahrten nach.

Im Kanu den Spuren folgen

Das Herzstück der Region ist der legendäre Yukon River, der sich hervorragend für eine ausgiebige Kanutour durch das gesamte Territorium anbietet. Diese stellt eine der beliebtesten Reisen auf yukonreisen.de dar. Die Tour verläuft von Whitehorse über die Indianersiedlung Carmacks bis hin zur Goldgräberstadt Dawson City. Bei dieser für Anfänger geeigneten Wildnis-Expedition, bei der eine Gruppe von einem erfahrenen Guide begleitet wird, kann man in gut zwei Wochen rund 720 Flusskilometer zurücklegen und dabei die Relikte der alten Zeit entdecken. Dabei folgt man den über hundert Schaufelraddampfern, welche die Wasserstraße in der Vergangenheit befahren haben. Gleich zu Beginn überqueren Reisende kurz hinter Whitehorse den rund 50 Kilometer langen Lake Laberge, auf dem man die Aussicht auf malerische Buchten, Sandstrände und steile Felswände genießt. Der Fluss führt durch den länglichen See hindurch und trägt die Tour anschließend mit einer flotten Strömung weiter voran. Hier ist das klare Wasser wie geschaffen fürs Fischen nach nordischen Äschen oder Hechten. Der Meinung sind auch die Bären, welche man mit ein wenig Glück vor die Kamera bekommt, und auch für Elchsichtungen stehen die Chancen an dieser Stelle sehr gut. Während der Reise übernachtet die Gruppe in Zelten. Nach acht Tagen wird die Indianersiedlung Carmacks erreicht, welche die Mitte der Strecke darstellt. Nicht lange danach durchquert man die Stromschnellen Five Finger Rapids, welche die Schaufelraddampfer früher mittels Kabeln und Winden erklimmen konnten. Nach den Stromschnellen ist der Fluss bald breit genug für Inseln, auf denen nachts auch das eine oder andere Camp aufgeschlagen wird. Die Spuren der Goldgräber sind hier besonders zahlreich, und ein Besuch im verlassenen Fort Selkirk erinnert an klassische Westernfilme.

Blackjack und Tanz im Saloon

An der Mündung des Klondike Rivers liegt das Goldgräberstädtchen Dawson City. Hier wird direkt in „Downtown“ angelandet. Zeitgleich bildet die Stadt das Ende der Kanutour. Sie kann am Abend auf eigene Faust erkundet werden. Neben zahlreichen Bars und Museen gibt es das Diamond Tooth Gertie‘s Spielcasino mit Roulette und Tanz, sowie einen „Escape Room“, bei dem man aus dem Büro des Sheriffs entkommen muss. Auch beim Geocaching wird man hier fündig, denn zahlreiche Caches geben interessante Informationen über die historischen Stätten um Dawson und in den Goldfeldern am Eldorado sowie Bonanza Creek. Beim Ausflug am nächsten Tag kann sich jeder selbst an der Goldpfanne versuchen. Es wird auch die Hunker Creek Mine besucht, in der nach über hundert Jahren noch aktiv nach Gold gegraben wird. Buchbar ist die 20-tägige Kanutour ab 2.238,- Euro pro Person unter ­­­www.yukonreisen.de. Dort findet man natürlich auch weitere Reisen durch die Region.

Autor: bfs

Bilder: Tourism Yukon

The Classic Yukon River – Kanutour

Reiseverlauf:

1. Tag: Ankunft Whitehorse

2. – 17. Tag: Kanutour Yukon River

18. Tag: Dawson City

19. Tag: Dawson City – Whitehorse

20. Tag: Abreise Whitehorse

Leistungen:

• 20 Tage von / bis Whitehorse

• Individuelle Führung und Interpretation während der gesamten Reise

• Mahlzeiten während der Kanutour

• alle notwendigen Transporte

• 2 Hotelübernachtungen im Doppelzimmer (Whitehorse)

• 2 Hotelübernachtungen im Doppelzimmer (Dawson City)

• Campinggebühren (15 Nächte)

• 2-Personen-Zelt (15 Nächte)

• Führung in Dawson City

• Besuch einer aktiven Goldmine mit Goldpanning • Besuch von Diamond Tooth Gerties/Casino

• Reisepreissicherungsschein der R+V Versicherung

Preise und Termine:

Preis pro Person im Doppelzimmer/-zelt: ab 2.238 €

Preis pro Person im Einzelzimmer/-zelt: 2.631 Euro €

31.05. – 19.06, 21.06. – 10.07, 12.07. – 31.07,

02.08. – 21.08, 23.08. – 11.09.2020

Kontakt:

Fasten Your Seatbelts

Auf dem Bürgel 6

D-64839 Münster / Altheim

Tel: 0 60 71 – 6 66 20

Fax: 0 60 71 – 63 05 11

E-Mail: info@kanadareisen.de

Website: www.kanadareisen.de