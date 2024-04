Mit der Maus ins Rathaus – Idee gelungen umgesetzt

Der IT-Dienstleister komuna nutzt cit intelliForm als Plattform für Teile seines Produkt Rathaus Service-Portal und profitiert von der großen Menge an fertigen Bausteinen. Mehr als 550 Kommunen in Bayern nutzen die Lösung bereits mit Begeisterung.

Dettingen/Teck, 17.04.2024 – Die cit GmbH, Spezialist für E-Government und formularbasierte Prozesse, freut sich über die überaus erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem IT-Dienstleister komuna GmbH, der flächendeckend in Bayern viele Kommunen und kommunale Zweckverbände zu seinen zufriedenen Kunden zählt.

Sowohl Teile des Rathaus Service-Portals komuna.RSP als auch das optionale Formular-Modul des E-Government-Spezialisten aus Altdorf bei Landshut basieren auf der Low-Code-Plattform cit intelliForm. Getragen von der ursprünglichen Idee „Mit der Maus ins Rathaus“ erlaubt die Lösung einer Kommune, ihren Bürgerinnen und Bürgern sowie den Unternehmen vor Ort schnell und mit geringem internen Aufwand ein umfassendes Leistungsspektrum von mehr als 150 Antragsverfahren komfortabel online anzubieten.

Rund 550 Kommunen in Bayern nutzen die Lösung bereits und konnten damit die Qualität ihres Bürgerservice deutlich erhöhen und gleichzeitig das eigene Personal entlasten. Das bayerische Staatsministerium für Digitales würdigte viele dieser Städte und Gemeinden für ihre vorbildliche Leistung mit dem Prädikat „Digitales Amt“.

„Zur Umsetzung unserer Idee für ein einfach zu nutzendes Rathaus Service-Portal suchten wir nach einer modernen Softwareplattform für das Formularmanagement als Ergänzung zu unseren fachverfahrensbezogenen Diensten. cit intelliForm hat uns sofort mit innovativer Technik und einem hohem Reifegrad der angebotenen Bausteine begeistert“, lobt Marco Vogl, Prokurist bei komuna, die Low-Code-Plattform. „Als Schlüssel zu einer hohen Nutzerakzeptanz waren uns auch ansprechende Oberflächen und Responsive Design zur Nutzung auf allen Geräten sehr wichtig.“

Besonders profitieren konnte komuna zudem vom breiten Spektrum vorgefertigter Integrationen wie die Unterstützung der BayernID und des Elster-Unternehmenskontos sowie die robusten Verfahren zur elektronischen Bezahlung von cit intelliForm. Die von komuna entwickelten Online-Formulare sind wahlweise an bestehende Fachverfahren angebunden oder die Antragsprozesse werden als Workflows im Aktenmanagement komuna.RIS abgebildet.

„Die Lösungen von komuna sind auch deshalb so überaus erfolgreich, weil das Team der komuna jeden Tag zeigt, dass E-Government nicht kompliziert sein muss. Wir freuen uns sehr, mit cit intelliForm unseren Teil zum Erfolg des Unternehmens beizutragen“, erklärt Klaus Wanner, geschäftsführender Gesellschafter bei cit.

