Miro launcht Miro AI

Mit einer Reihe von KI-Funktionen unterstützt Miro AI Teams in globalen wie kleinen Unternehmen bei der Beschleunigung der Markteinführung neuer Produkte und Dienstleistungen

Miro, der visuelle Workspace für Innovation, veröffentlicht „Miro AI“. Dabei handelt es sich um eine Reihe von Funktionen, die auf künstlicher Intelligenz (KI) basieren und die häufigsten Arbeitsabläufe in Miro anreichern und optimieren. Die Funktionen sind für alle Unternehmenskunden und -nutzer verfügbar. Miro AI nutzt die Leistungsfähigkeit von großen Sprachmodellen und generativer KI – einschließlich der unternehmenseigenen Modelle von Miro – um eine Vielzahl von Prozessen und Arbeitsabläufen zu verbessern und Teams dabei zu helfen, Produkte und Dienstleistungen schneller auf den Markt zu bringen.

Miro ist ein integraler Bestandteil in hybriden Arbeitsumgebungen, in denen verteilte Teams funktions- und abteilungsübergreifend an komplexen Arbeitsabläufen, wie Kundenanalysen, Strategieworkshops, der Erstellung von technischen Diagrammen und kundenzentriertem Produktdesign zusammenarbeiten. Miro AI ist als Gruppe neuer Features für diese Arbeitsabläufe optimiert und funktioniert über die gesamte Plattform hinweg, sodass jedes Teammitglied Zugang zu denselben Informationen und Funktionen hat. Das steigert die gemeinsame Innovationskraft.

Mit Veröffentlichung von Miro AI werden zunächst 12 KI-Funktionen auf den Markt gebracht. Miro AI kann zum Beispiel Ideen auf der Grundlage von Stimmungen und Schlüsselwörtern für Nutzer:innen generieren, zusammenfassen und clustern. Miro AI erweckt Gedanken zum Leben, indem es automatisch Bilder auf der Grundlage von Text generiert, und komplexe Themen mithilfe von Sequenzdiagrammen sofort visualisiert. Eine Übersicht über einige der wichtigsten Funktionen gibt es hier.

Als Enterprise-Lösung wurde Miro AI entlang von Sicherheits- und Datenschutzanforderungen entwickelt. Dafür ist Miro eine Partnerschaft mit Azure OpenAI Service (Microsoft) eingegangen, einem renommierten KI-Partner, mit dem für Unternehmen wichtige Funktionen skalierbar entwickelt werden können. Die in Miro AI eingegebenen Daten werden nur für den Zeitraum der Verarbeitung gespeichert, um die jeweilige Ausgabe zu generieren. Außerdem werden die auf Miro gesicherten Informationen nicht zum Training von KI-Modellen verwendet.

„Miro AI spielt eine Schlüsselrolle, um Teams dabei zu unterstützen, jede Phase des Product Life Cycle zu verkürzen. Besonders wertvoll sind die KI-Funktionen für Produktteams in Unternehmen, die für Forschung und Entwicklung zuständig sind, um Innovationsprozesse neuer Produkte und Dienstleistungen zu beschleunigen“, sagt Varun Parmar, Head of Product bei Miro. „Miro AI kann Aufgaben wie die Erstellung von technischen Diagrammen, die Interpretation von Code und das Clustern und Zusammenfassen von Board-Inhalten übernehmen. Das Ziel ist es, den Output zu maximieren und manuellen Mehraufwand zu reduzieren.“

„KI sollte die Arbeit bereichern und unterstützen, und ich sehe schon jetzt zahlreiche Möglichkeiten, wie Miro AI meinem Team zugutekommen wird“, sagt Vlore Krug, Leiterin der Organisationsentwicklung bei mobile.de, Deutschlands größtem Online-Marktplatz für Fahrzeuge. „Unsere agilen Coaches moderieren oft Brainstormings mit bis zu 15 Teilnehmer:innen. Am Ende einer Aktivität verbringen wir sehr viel Zeit damit, die Kommentare und Ideen auf den Sticky Notes zu bündeln. Mit Miro AI lassen sich diese Notizen in Sekundenschnelle automatisch organisieren und zusammenfassen. Auf diese Weise müssen wir weniger Zeit für zeitintensive, manuelle Aufgaben aufwenden, bei denen wir Gefahr laufen, die Konzentration und den Antrieb zu verlieren. Stattdessen haben wir mehr Zeit für die Zusammenarbeit mit Kunden oder Kolleg:innen.“

„Miro AI ist von unschätzbarem Wert, um unsere kundenorientierten Aktivitäten zu unterstützen“, sagt Martin Gleitsmann, Business Strategist bei not yet normal, einer Business-Development-Agentur mit Sitz in Hamburg. „Wir wollen, dass sich jede:r Beteiligte – vom Designteam bis zum CMO – in unsere Kreativ- und Innovationsprozesse einbezogen und dadurch gestärkt fühlt. KI-basierte Technologie wird dazu beitragen, die Wissenslücken der Teilnehmer:innen während der Sprints zu schließen und ihnen gleichzeitig ein hilfreiches Ausdrucksmittel an die Hand geben. Darüber hinaus können wir mit der KI von Miro gemeinsam mit unseren Kunden tief in die Materie eintauchen und Beobachtungen machen, die uns ein komplexeres Verständnis von Trends vermitteln – und das ohne die menschliche Voreingenommenheit bei der Recherche sowie in Sekunden statt Stunden oder Tagen.“

Miro AI ist ein Beispiel für das Potenzial von Miro, große, innovative Ideen durch ständige Iterationen und gemeinsames Experimentieren zum Leben zu erwecken. Miro wurde speziell mit Blick auf seine Nutzer:innen entwickelt und adressiert häufige und komplexe Herausforderungen, die Innovationen in Unternehmen bremsen. Neue Funktionen und Verbesserungen werden laufend eingeführt. Miro lädt seine Community ein, die Funktionen, die sie sich als nächstes wünschen, auf der Miro AI-Wishlist zu teilen.

Über Miro

Miro ist ein visueller Workspace für Innovation, der es verteilten Teams jeder Größe ermöglicht, das nächste große Ding zu entwickeln. Die unendliche Leinwand der Plattform ermöglicht es Teams, ansprechende Workshops und Meetings zu leiten, Produkte zu entwerfen, Ideen zu brainstormen und vieles mehr. Miro, das seinen Hauptsitz in San Francisco und Amsterdam hat, hat bereits mehr als 50 Millionen Nutzer:innen weltweit, darunter 99 % der Fortune-100-Unternehmen. Miro wurde 2011 gegründet und beschäftigt mehr als 1.500 Mitarbeiter:innen in 12 Hubs auf der ganzen Welt. Mehr Informationen unter https://miro.com/de

