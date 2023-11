Mini-Ohr-Implantate bei Restless Legs Syndrom (RLS)

Weniger Medikamente – mehr Lebensqualität

Unruhige Beine oder Restless Legs Sydrom (RLS) – Wer darunter leidet, kommt nicht zur Ruhe. Nachts, aber auch in vielen Fällen tagsüber. Miniatur-Implantate aus Rein-Titan versprechen deutliche Linderung. Das beweist eine neue Langzeitbeobachtung mit RLS-Patienten, die von den Ärzten Dr. Rolf Wlasak und Dr. Stefan Lobner in der Praxis für Implantat-Akupunktur (Neurostimulation) in Meerbusch bei Düsseldorf ( www.implantat-akupunktur.de) durchgeführt wurde. Inzwischen wurden hier rund 4.000 RLS-Betroffene behandelt.

„Das Ergebnis ist positiv. 8 bis 12 Wochen, nachdem wir die nadelkopf-großen Implantate an bestimmte Ohrpunkte gesetzt haben, berichten viele Patienten, dass sich Symptome wie Unruhe und Kribbeln in den Beinen, Schmerzen, Tagesmüdigkeit und Schlaflosigkeit oftmals verringern und sich ihr Zustand spürbar verbessert hat“, berichtet Dr. Lobner. „Einige Zeit später können wir in den überwiegenden Fällen die Medikamente reduzieren. Auffällig ist auch, dass sich die psychische Verfassung, Antrieb und Stimmung und damit auch die Lebensqualität wieder verbessert.“

Wie das funktioniert, erklärt Dr. Wlasak: „Durch den ständigen Kontakt der Implantat-Nadeln mit den Ästen des zentralen Nervensystems über das Ohr bzw. die dauerhafte Stimulation werden Impulse ans Gehirn gesendet, um Nervenbotenstoffe wie ß-Endorphin, Dopamin und Acetylcholin wieder verstärkt auszuschütten. Und genau das scheint die langanhaltende Wirksamkeit dieser Methode auszumachen. Der Patient braucht weniger Tabletten, Nebenwirkungen werden verringert, und wir beobachten, dass RLS langsamer fortschreitet.“

Ziele der Implantat-Akupunktur

1.Linderung typischer RLS-Symptome und Steigerung der Lebensqualität

2.Verbesserung von Schlafqualität und Schlafdauer

3.Reduzierung der RLS-Medikamente und deren Nebenwirkungen

Die Implantat-Akupunktur, für die es in der Regel nur einen Behandlungstermin bedarf, ist unblutig und nebenwirkungsfrei. Betroffene können Informationsmaterial in der Praxis unter Telefon 02132 998630 anfordern. Es besteht die Möglichkeit, sich zunächst telefonisch von einem der beiden Ärzte kostenlos über die Methode aufklären zu lassen. Wer möchte, entscheidet sich dann für einen Behandlungstermin vor Ort.

Nach der Implantation werden die Patienten ein Jahr lang telefonisch von den beiden Medizinern betreut, um in regelmäßigem Abstand den Allgemeinzustand abzuklären und bei jedem Schritt die Medikation und flankierende Maßnahmen individuell für jeden Einzelnen darauf anzupassen. Hierfür nehmen sich Dr. Lobner und Dr. Wlasak viel Zeit – ein Luxus, den Betroffene in der heutigen Zeit erfahrungsgemäß sehr zu schätzen wissen.

Behandlungsablauf

1.Vorgespräch (medikamentöse Einstellung)

2.Neurologische Untersuchung (z. B. Auffinden der Dopamin-Zone)

3.Implantation von Titan-Nadeln (Implax®)

4.Nachbeobachtung über 12 Monate (zumeist telefonisch) mit bedarfsgerechter Anpassung

der Medikation

Privatärztliche Praxisgemeinschaft der Mediziner Dr. Rolf Wlasak (Facharzt für Allgemeinmedizin) und Dr. Stefan Lobner (Facharzt für Orthopädie) mit dem Spezialgebiet der Implantat-Akupunktur (Neurostimulation) bei neurologischen Erkrankungen wie Restless Legs Syndrom (RLS), Morbus Parkinson und Demenz.

