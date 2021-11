Mimik entschlüsseln, trotz Corona-Maske!

Sachbuchautor Frank Wittke gibt Tipps zu besserer Kommunikation

Kommunikation mit Mundschutz? Da bleiben viele nonverbale Signal des Gesichtes auf der Strecke. Missverständnisse und Konflikte können die Folgen sein. Ein Blick ins verbliebene Gesichtsfeld kann bei der Verständigung jedoch helfen, denn von sieben Basisemotionen können fünf mit geschultem Blick erkannt werden!

“Die Maske lenkt unsere Aufmerksamkeit auf die Regionen im Gesicht, die für die Kommunikation besonders wichtig sind”, verrät der Dortmunder Buchautor und Mimikexperte Frank Wittke. Außerordentlilch wichtige Signale im Gesicht eines Menschen treten im Bereich der Augenbrauen auf (siehe Abbildung), wie Wittke auch in seinem gerade erschienenen Sachbuch “Der Gesichtsversteher – So maximieren Sie Ihre Menschenkenntnis!” beschreibt. “Menschen sind soziale Wesen, wir benötigen nonverbale Rückmeldungen, wie unsere Worte beim anderem ankommen”, so der Dortmunder Organisationspsychologe. Wenn Mund und Nase allerdings mit einer Corona Maske verdeckt sind, kann das Menschen verunsichern, weil ihnen das körpersprachliche Feedback aus dem Gesicht fehlt. Stress, Konflikte und Ärger können dann die kommunikativen Auswirkungen von Corona sein. Dabei ist schon lange wissenschaftlich abgesichert, dass sieben Basisemotionen ganz konkreten mimischen Bewegungsmustern zugeordnet werden können. Mit etwas Übung kann man zumindest fünf dieser Emotionen trotz Maske erkennen und entsprechend auch währen der vierten Welle angemessen auf das Feedback des Gegenübers reagieren, so der Mimik-Coach.

Gerne steht Ihnen Mimikexperte Frank Wittke für Interview, Fotosession oder entsprechende Erläuterungen zu den sieben mimischen Basisemotionen zur Verfügung!

Kontakt: Frank Wittke, Tel. 0163-1702918

Frank Wittke ist Sachbuchautor, Mimik-Experte und Organisationspsychologe. In seinem aktuellen Buch “Der Gesichtsversteher – So maximieren Sie Ihre Menschenkenntnis” beschreibt er, wie der Code der Mimik geknackt werden kann!

