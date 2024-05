Microtrockendampf: Keine Chance für Pollen & Co.

Jene Wochen, in denen die Natur aus dem Winterschlaf erwacht und sich in voller Blütenpracht zeigt, gehören ohne Zweifel zu den schönsten Zeiten des Jahres – außer für Allergiker und Heuschnupfen-Geplagte. Je mehr Pflanzen zu blühen beginnen, umso mehr Pollen sind schließlich unterwegs und lassen sich vor allem auf sämtlichen Oberflächen nieder – manchmal mehr, manchmal weniger sichtbar.

Wem Pollen & Co. zu schaffen machen, ist in dieser Zeit also besonders bemüht, die eigenen vier Wände sauber und möglichst pollenfrei zu halten. Doch auch chemische Reinigungsmittel können Schleimhäute reizen und Allergiker zusätzlich belasten, weshalb auf Reinigungschemie komplett verzichtet werden sollte.

Stattdessen lassen sich Pollen und Schmutz gründlich und vor allem ohne Gefahr von Reizungen mit sogenanntem Microtrockendampf entfernen. Dieser besonders heiße und dadurch sehr trockene Dampf reinigt dank seiner mikroskopisch kleinen Wasserpartikel im wahrsten Sinne des Wortes porentief und befreit Oberflächen dadurch auch von feinsten Pollen. Noch dazu findet dank der hohen Temperaturen automatisch eine thermische Desinfektion statt, die ebenfalls sämtliche Keime inaktiviert.

Entsprechende Reinigungsgeräte wie zum Beispiel der Microcleaner Steamy des deutschen Anbieters Medeco Cleantec können selbst für Textilien und empfindliche Oberflächen eingesetzt werden, da der Wasseranteil im Vergleich zu herkömmlichen Dampfreinigern gerade einmal 5 % beträgt. Dennoch werden – anders als bei „trockenen“ Reinigungsmethoden – Pollen und Feinstaubpartikel durch die Wasserpartikel des Trockendampfs effektiv gebunden und nicht nur aufgewirbelt. Mehr Infos zu Green Cleaning

Die Medeco Cleantec GmbH und ihre Partner haben mehr als 30 Jahre Erfahrung und Know how im Bereich Entwicklung, Produktion, Handel und Beratung zu Produkten für chemiefreie hygienische Reinigung und Desinfektion und zu kompletten Green Cleaning-Konzepten.

Green Cleaning bedeutet hygienische Sauberkeit durch den Verzicht auf Reinigungsmittel in der täglichen Reinigung. Stattdessen kommen Micro Cleaner zum Einsatz, die durch Microtrockendampf eine dauerhaft bessere Sauberkeit und Hygiene ohne Rückstände von Chemikalien erreichen.

