Michael Oehme: Ungarns nationalistischer Viktor Orbán regiert per Dekret

Dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán wurde das Recht eingeräumt, auf unbestimmte Zeit per Dekret zu regieren. Diese neuen weitreichenden Mächte geben in Europa Anlass zur Sorge.

St.Gallen, 01.04.2020. „Das ungarische Parlament hat am Montag einen Gesetzentwurf verabschiedet, der es Ministerpräsident Viktor Orbán ermöglicht, das Land per Dekret zu regieren, was bedeutet, dass er sich nicht mit anderen Gesetzgebern beraten muss, um Entscheidungen zu treffen. Das am Dienstag in Kraft getretene Gesetz wurde als Notfallreaktion auf die anhaltende Coronavirus-Pandemie gerechtfertigt“, erklärt Kommunikationsexperte Michael Oehme.

Infolgedessen kriminalisiert der Gesetzentwurf alle Versuche, die ungarische Regierung im Kampf gegen den Ausbruch zu stoppen, einschließlich der Verbreitung falscher Informationen, die mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren geahndet werden könnten.„Das Hauptanliegen der ungarischen Regierung während der Coronavirus-Pandemie ist der Schutz des menschlichen Lebens”, sagte ein Sprecher der ungarischen Regierung gegenüber CNBC am Dienstag per E-Mail.

Die Gesetzesvorlage hat jedoch anderswo in Europa heftige Kritik ausgelöst“, so Oehme weiter. „Covid-19 erfordert angemessene Antworten. Sie dürfen jedoch nicht die Rechtsstaatlichkeit gefährden, demokratische Institutionen entmachten oder Grundrechte gefährden. Wir müssen dies gemeinsam überwinden und nicht durch Dekrete regieren “, sagte der deutsche Minister für europäische Angelegenheiten, Michael Roth, am Montag.

„Orbán stand in den letzten Jahren im Rampenlicht der zunehmenden Kontrolle seiner Regierung über Justiz, Medien und ausländische Universitäten. Die Europäische Kommission, die Exekutive der EU, eröffnete 2018 ein Verfahren gegen Ungarn wegen Bedrohung der demokratischen Werte der Region. Der Prozess ist jedoch ins Stocken geraten, und die Europäische Kommission bemüht sich um eine Einigung mit Budapest, anstatt Geldstrafen oder andere Sanktionen gegen das Land zu verhängen. Orbán nutzt die Pandemie als Ausrede, um seine Macht zu festigen“, reflektiert Michael Oehme.

Das Notstandsgesetz ermöglicht es Orbán auch, öffentliche Demonstrationen zu verhindern und Kritik von politischen Gegnern und Medien zu mildern. Er wird derjenige sein, der entscheidet, wann der aktuelle Notfallzustand vorbei ist. Das Ermächtigungsgesetz zeigt, dass Orbán jede Gelegenheit nutzt, um übermäßige, ungeprüfte Macht zu erlangen und per Dekret zu regieren”, so Kommunikationsexperte Micheal Oehme abschließend.

Orbán ist seit 2010 Ungarns Premierminister. Seine Partei wurde vor etwa einem Jahr aus der konservativen Fraktion im Europäischen Parlament, der einzigen gewählten Kammer der EU, suspendiert, weil er Bedenken gegen seine Aktionen gegen eine unabhängige Justiz und die Medien hatte.