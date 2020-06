MES & KI – Bereit für die intelligente Produktion: GFOS ist Partner bei den Digital Days der Hannover Messe

Die GFOS mbH nimmt als Partner an den Hannover Messe Digital Days teil. Diese finden am 14. und 15. Juli 2020 virtuell statt. An diesen beiden Tagen stellen verschiedene Speaker und Partner aus der internationalen Industrie-Community ihre Produktinnovationen und Lösungen vor. Da die Hannover Messe aufgrund des Coronavirus dieses Jahr nicht stattfinden kann, ist dies eine ideale Plattform, um spannende Informationen aus den verschiedenen Bereichen der Digitalisierung vorzustellen.

Die weltweite Vernetzung und Digitalisierung ist ebenso in der Fertigungsindustrie ein ausschlaggebender Faktor. Hier bilden Manufacturing Execution Systeme (MES) eine wichtige Grundlage, um den Schritt in Richtung Industrie 4.0 und eine vernetzte Produktion zu gehen. Menschen, Objekte und Systeme werden mithilfe dieser Systeme intelligent miteinander vernetzt, sodass Informationen in Echtzeit zur Verfügung stehen. GFOS bietet ein modulares MES, mit dem die Produktionssteuerung für jede Unternehmensgröße möglich wird.

Die Feinplanung mit Künstlicher Intelligenz perfektionieren

Ein wichtiger Bestandteil von Manufacturing Execution Systemen ist die Feinplanung und Materialflusssteuerung. Hiermit können Produktionsprozesse detailgenau und flexibel, unter Berücksichtigung sämtlicher verfügbarer Ressourcen, geplant werden. Abweichungen zur Planung vermerkt das System und sendet automatisch Meldungen ab oder nimmt Änderungen vor. Die Auswertung und Berücksichtigung sämtlicher Kennzahlen zu Maschinen, Personal und Werkzeugen führt somit zu einer prozess- und produktionsoptimierenden Planung.

Um dieses Verfahren noch weiter zu optimieren, kooperiert GFOS mit der QSC AG und der aiXbrain GmbH. Das Ziel dieser Kooperation ist es, die Feinplanung durch den Einsatz künstlicher Intelligenz zu perfektionieren. Das System lernt aus den Entscheidungen und daraus resultierenden Prozessen. Die gewonnen Einsichten fließen direkt in die Feinplanung ein.

Spannende Einblicke in dieses Projekt wird Mischa Wittek, Mitglied der Geschäftsleitung der GFOS, in seiner Produktpräsentation im Innovations Track geben. Die Präsentation mit dem Titel “MES & KI – Bereit für die intelligente Produktion” findet am 15. Juli 2020 von 14 bis 14:30 Uhr statt.

Über die GFOS

Die GFOS, Gesellschaft für Organisationsberatung und Softwareentwicklung mbH, ist ein führender Anbieter ganzheitlicher IT-Lösungskonzepte. Angefangen bei einer umfassenden Beratung bietet das mittelständische Unternehmen zukunftsorientierte Softwarelösungen in den Bereichen Workforce Management, Zutrittskontrolle und Manufacturing Execution System (MES) aus einer Hand und liefert damit die Grundlage fundierter Management- sowie Mitarbeiterentscheidungen. Mit der modularen Softwarefamilie gfos können Bedarfe jeder Branche und Unternehmensgröße optimal abgedeckt und zu einem umfassenden mehrdimensionalen Ressourcen-Management-System ausgebaut werden. Basierend auf modernster JAVA EE Technologie zeichnet sich gfos zudem durch höchste Funktionalität sowie vollständige Systemunabhängigkeit aus. 1988 gegründet, gehört die GFOS mbH zu den Pionieren der Anwendungsentwicklung und -integration in den Bereichen Personalzeitwirtschaft, Personaleinsatzplanung, Zutrittskontrolle, Betriebsdatenerfassung und Produktionssteuerung. In 30 Ländern weltweit arbeiten weit mehr als 1.800 Kunden mit der Softwarelösung gfos, die bereits bis heute in 17 Sprachen übersetzt wurde. Im Rahmen des 1993 gegründeten SAP-Kompetenzcenters leistet die GFOS mbH kompetente Beratung und Service rund um die SAP-Anbindung. Über 450 Projekte, die bereits im SAP-Umfeld realisiert wurden, sprechen für umfassendes Know-how in diesem Bereich.

www.gfos.com

Kontakt

GFOS mbH

Miriam Czepluch-Staats

Am Lichtbogen 9

45141 Essen

+49 201 61 30 00

presse@gfos.com

https://www.gfos.com