exact Beratung GmbH in Wetzlar erhält Auszeichnung für Berater

Beim Beraterwettbewerb TOP CONSULTANT mit Mittelstands-Kompetenz überzeugt /Wissenschaftlich fundierte Kundenbefragung

Wetzlar – Wenn Mittelständler die Unterstützung einer Unternehmensberatung suchen, wollen sie Experten beauftragen, die ihnen auf Augenhöhe begegnen – wie die exact Beratung GmbH: Das Wetzlarer Beratungsunternehmen hat beim Wettbewerb TOP CONSULTANT mit seiner Beratungsqualität im Mittelstand überzeugt und darf deshalb ab dem 19. Juni 2020 das TOP CONSULTANT-Siegel tragen. Der zum elften Mal ausgetragene Beraterwettbewerb basiert auf einer wissenschaftlich fundierten Kundenbefragung. Nach 2016 hat die exact Beratung diesen Wettbewerb zum zweiten Mal erfolgreich gewonnen.

Die exact Beratung GmbH hat den Sprung in die Riege der besten Mittelstandsberater geschafft. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1999 haben sich die Wetzlarer Berater vor allem mit ihrer Expertise in allen Bereichen der kaufmännischen Unternehmensführung einen Namen gemacht.

Mit aktuell neun Mitarbeitern ist das Unternehmen Partner für kleine und mittlere Unternehmen in allen Bereichen der kaufmännischen Unternehmensführung. Schwerpunkte der Tätigkeit sind die Begleitung und Vermittlung von Unternehmensnachfolgen, Existenzgründungsberatung und Krisenmanagement. Das gesamte Beratungsteam freut sich über diese Auszeichnung und fühlt sich ermutigt, weiterhin als zuverlässiger Partner ihren Kunden zur Seite zu stehen.

„Ein Unternehmensverkauf ist immer auch eine emotionale Angelegenheit, dafür braucht es die passenden Soft Skills“, betont Dirk Olbrich, Geschäftsführer der exact Beratung, „Nicht selten bleiben wir noch lange nach dem Verkauf mit unseren Kunden in Kontakt und freuen uns mit ihm, wenn er seine Nachunternehmerzeit anders nutzen kann.“

Im Auftrag von compamedia untersuchte die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) aus Bonn die teilnehmenden Beratungshäuser. Deren Referenzkunden gaben im Rahmen eines wissenschaftlich fundierten Verfahrens Auskunft: Wie professionell sind die Unternehmensberater aufgetreten? Wie zufriedenstellend war die Beratungsleistung? Welcher Impact resultierte aus der Zusammenarbeit? Entscheidend für eine Auszeichnung ist laut WGMB „eine kundengerechte, mittelstandsorientierte Beraterleistung“ (weitere Informationen zu den Prüfkriterien unter www.top-consultant.de/pruefkriterien).

Ein ausführliches Portrait über exact Beratung GmbH findet sich auf dem Onlineportal https://www.beste-mittelstandsberater.de/2020/exact-beratung-gmbh-1.html.

Über den Beratervergleich TOP CONSULTANT

Entscheidend für die Auszeichnung mit dem Qualitätssiegel TOP CONSULTANT ist eine kundengerechte, mittelstandsorientierte Beraterleistung. Das Teilnehmerfeld des seit 2010 von compamedia organisierten Wettbewerbs besteht größtenteils aus Management-, IT- und Personalberatern. Diese Unternehmen stellen sich der Untersuchung durch die wissenschaftliche Leitung des Wettbewerbs: Prof. Dr. Dietmar Fink, Professor für Unternehmensberatung an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, und Bianka Knoblach. Beide leiten die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) in Bonn. Mentor von TOP CONSULTANT ist Bundespräsident a. D. Christian Wulff. Medienpartner ist das manager magazin.

Mehr Informationen sowie allgemeines Bildmaterial finden Sie im Internet unter www.top-consultant.de/presse oder per E-Mail an presse@compamedia.de. Weitere Informationen zum ausgezeichneten Unternehmen hält Dirk Olbrich für Sie bereit:

Ansprechpartner der exact Beratung GmbH:

exact Beratung GmbH

Karl-Kellner-Ring 23

D-35576 Wetzlar

Tel.: +49 (0) 64 41 / 44 79 98-0

Fax: +49 (0) 64 41 / 44 79 98-70

E-Mail: info@exact-beratung.de

Web: www.exact-beratung.de