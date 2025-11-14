meplan bekam Bayerischen Ressourceneffizienzpreis für „woodï“

Auszeichnung für die Entwicklung nachhaltiger Messedesignkonzepte

Die Münchner Messeagentur meplan ist mit dem Bayerischen Ressourceneffizienzpreis ausgezeichnet worden. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis würdigt das innovative, flexible und modulare Messedesignkonzept „woodï“ und wurde im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung am 30. Oktober 2025 durch Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber in Nürnberg vergeben.

Der „Bayerische Effizienzpreis“ wird vom Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz verliehen und zeichnet Unternehmen in Bayern aus, die mit zukunftsweisenden Lösungen einen verantwortungsvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen fördern. Prämiert werden unter anderem Maßnahmen zur Steigerung der Ressourceneffizienz durch Digitalisierung und Automatisierung, ressourcenschonende Produktions- und Geschäftsmodelle, der Einsatz umweltfreundlicher Materialien, Ökodesign zur Verlängerung von Produktlebenszyklen sowie Recycling- und Kreislaufwirtschaftskonzepte.

Mit dem ressourcenschonend produzierten woodï-System hat sich meplan als Pionier im Bereich der nachhaltigen Messeraumgestaltung positioniert und damit bereits mehr als hundert Projekte realisiert – Tendenz steigend. woodï ist das erste Messestandsystem, das konsequent nach den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft entwickelt wurde. Neue Module entstehen individuell nach Kundenwunsch und lassen sich flexibel in das Gesamtsystem integrieren. Neben klassischen Standlösungen eignet sich woodï auch für Lounges, Foren oder Raumkonzepte und kann sowohl als eigenständige Lösung als auch zur Erweiterung bestehender Stände genutzt werden. Angeboten wird das System zur Miete.

Core Values von woodï sind maximale Kreislauffähigkeit, Ressourcenschonung und CO₂-Transparenz – möglich gemacht durch Modularität, wiederverwendbare Bauteile sowie innovative Recycling-Materialien. Über das Monitoring-Tool woodï.decarb lässt sich der CO₂-Fußabdruck kontinuierlich überwachen. Ziel ist es, sämtliche Stoffströme bis 2028 vollständig in den Kreislauf zurückzuführen.

Demnächst veröffentlicht meplan eine eigene Webseite für woodï, die umfassend über das nachhaltige, modulare Messedesignkonzept informiert.

Bildunterschrift: Staatsminister Thorsten Glauber vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz übergibt die Auszeichnung für das Messedesignkonzept „woodï“ an Sebastian Hoppe von meplan (Foto: Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz)

meplan GmbH

Die meplan GmbH mit Sitz in München ist eine führende Agentur für Markenräume und Messebau. Das Unternehmen entwickelt ganzheitliche Konzepte, die Marken erlebbar machen – vor Ort und digital. Mit einem interdisziplinären Team aus Architektur, Design, Technik und Projektmanagement schafft meplan Touchpoints und setzt neue Standards in den Bereichen Nachhaltigkeit, Design und ESG. Als nach ISO 20121:2024 zertifiziertes Unternehmen verfolgt sie das Ziel, ressourcenschonendes Ausstellen für alle Beteiligten einfach umsetzbar zu machen.

meplan GmbH

Am Messesee 2

81829 München

Ansprechpartner: Florian Geiger

Email: florian.geiger@meplan.de

Tel.: +49 89 540 267 980

Internet: www.meplan.com