Interline Düsseldorf gratuliert dem Breidenbacher Hof: Kooperationspartner zu Deutschlands Nr. 1 gekürt

Der Breidenbacher Hof in Düsseldorf zählt schon lange zu den exklusivsten Hotels Deutschlands. Jetzt wurde er im Ranking „101 besten Hotels Deutschland 2026“ zum Hotel of the Year – Overall Winner gekürt. Das Ranking wird vom Wirtschaftsmagazin Capital in Kooperation mit dem Institute for Service- and Leadership Excellence vergeben. Es stützt sich auf Gästebewertungen von Buchungsplattformen, Branchen-Auszeichnungen sowie Experten-Tests nach internationalen Qualitäts- und Servicekriterien des Tourismussektors.

Der Premium-Fahrdienstleister Interline Düsseldorf, langjähriger offizieller Kooperationspartner des Breidenbacher Hofs, gratuliert Deutschlands bestem Hotel zu der begehrten Auszeichnung.

Die erfolgreiche Zusammenarbeit beider Unternehmen kommt nicht von ungefähr: VIP-Gäste, die in einem prämierten First Class Hotel logieren und vor Ort mobil sein möchten, legen auch bei der Auswahl eines Fahrdienstleisters sehr hohe Maßstäbe an. Sie erwarten professionelle Limousinen- und Chauffeurservices auf exzellentem Niveau.

Wie der Breidenbacher Hof vertritt auch Interline Düsseldorf den Anspruch, seinen Kunden stets erstklassige Dienstleistungen zu bieten, auf deren gleichbleibend hohe Qualität sie sich verlassen können und aufmerksam auf die Wünsche jedes Gastes einzugehen. Oder wie der Hotel-Managing Director Cyrus Heydarian es jüngst in einem Interview ausdrückte: „Zufriedenheit bedeutet, Erwartungen zu erfüllen. Begeisterung bedeutet, sie zu übertreffen“. Deshalb werden die anspruchsvollen Gäste des Breidenbacher Hofs bevorzug in Premium-Limousinen der DLS-Limousine-Service GmbH/ Interline Düsseldorf gefahren.

November 2025

