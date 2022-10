Meditation – Klang – Ayurveda – Retreat

Diese drei Aspekte – Meditation, Klang und Ayurveda – werden von den Veranstaltern des Retreats an Ostern 2023 als Trinity of light bezeichnet.

Doch was ist das Besondere von diesen 3 Aspekten – also von Meditation – Klang – und Ayurveda und wieso können diese 3 Aspekte des Lichtes sein?

Die Veranstalter zeigen in dem Interview, welches ich am Ende des Artikels verlinke, dass alle drei Aspekte lichtvolle Erfahrungen bringen können – doch am intensivsten seien diese Erfahrungen für das eigene Leben und die Gesundheit, wenn alle drei aber in einem 10-tägigen Retreat zusammen einen Prozess in Gang setzen.

Meditation für Beruf und für die Gesundheit!

Meditation hat heute auch im beruflichen Bereich Einzug gehalten, denn Ziel der Meditation ist es den Geist zu fokussieren – und das ist sicher auch im beruflichen Umfeld sinnvoll. Die Konzentration wird gestärkt und auch die Kreativität.

Doch Meditation ist weit mehr:

Ganz intensive Wirkung hat die Meditation auch auf die Gesundheit.

Ängste können reduziert werden, d.h. Meditation hat eine positive Wirkung auf den Geist und auf die Emotionen.

Man wird gelassener und auch der Stoffwechsel und das Immunsystem regulieren sich.

Klang als heilender Faktor.

Klang kann krank machen aber auch die Gesundheit fördern!

Sicher hat jeder von uns schon ein Zuviel an Klang in seinem Leben wahrgenommen – Verkehrs- und Flugzeuglärm, Schreien und Streiten, Musik, die unharmonisch ist und manch einer hat, wenn er in sich hinein spürt, auch festgestellt, wie unwohl er sich dabei fühlt – auf Dauer macht dieser Lärm krank.

Aber Klang kann auch heilend wirken, wenn die Frequenzen entsprechend gewählt werden. Mantren singen ist eine Art, wie man den Klang positiv nutzen kann. Auch Zimbeln, Monochord, Gongs Klangschalen haben Frequenzen, die und in unsere Mitte führen können.

In diesem Retreat Trinity of Light werden diese Frequenzen genutzt, um die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu sich selbst zu führen.

Ayurveda die Lehre von einem gesunden, glücklichen und langem Leben!

Ayurveda ist die Lehre von einem gesunden, langen und glücklichen Leben. Ayurveda dient der Vorbeugung und Erhaltung von dauerhafter Gesundheit bis ins hohe Alter.

Dies beginnt bei der Ernährung und endet bei einem Lifestyle, der die Menschen, die sich auf die ayurvedische Lebensweise ausrichten, zu strahlender Gesundheit führt.

In diesem Retreat können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer köstliches ayurvedische Gerichte genießen und sich mit ayurvedischen Behandlungen verwöhnen lassen.

Man braucht keine Vorkenntnisse, auch nicht für die Meditation. In den 10 Tagen werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Schritt für Schritt angeleitet in dem gemeinsamen Prozess.

Hier geht es zu dem Interview mit den Initiatoren, welches ich mit Vanessa, Barbara und mit Roberto führen durfte.

Und hier können sich Interessierte über die Ausbildungen das Ayurvedaschule Online informieren.

Die Ayurvedaschule Wolfgang Neutzler ist eine unabhängige Privatschule.

Der Schulleiter der Schule für Ayurveda, Wolfgang Neutzler, praktiziert seit 1985 als Heilpraktiker mit Schwerpunkt Ayurveda. Als Coach betreut er Menschen speziell bei der Ernährungsumstellung und beim Abnehmen.

Der Schwerpunkte seiner Arbeit sind Online-Seminare und -Ausbildungen. Gerade in der heutigen Zeit eine schnelle und effektive Möglichkeit des Lernens, ohne Reisekosten und Stress.

Folgende Online-Angebote gibt es: Ausbildung zur/m Ayurveda-Ernährungsberater/In, Ayurveda-Kochkurse, Abnehm-Training, Ayurveda-Fastenwoche, Kursleiter Ayurveda-Babymassage, Schwangeren-Massage, Ayurveda-Konstitutionsbestimmung, Ayurveda-Massagen, Ayurveda-Entspannungs-Trainer.

Wolfgang Neutzler ist Autor, Co-Autor von 8 Büchern, unter anderem auch von 5 Ayurveda-Büchern.

Das Ziel ist es, ganz vielen Menschen einen Zugang zum Ayurveda zu ermöglichen.

Ayurveda – das Wissen von einem gesunden, langen und glücklichen Leben

