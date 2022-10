InfectoSpectran HC Ohrensalbe baut den Marktstatus aus

Zusätzliche Packungsgröße und deutliche Preisreduktion

Heppenheim, 27. Oktober 2022 – InfectoSpectran® HC ist die einzige zugelassene und erstattungsfähige Ohrensalbe zur Behandlung der akuten Otitis externa in Deutschland. Zusätzlich zur bisherigen Packungsgröße von 5 g bringt die InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH jetzt auch eine 25-g-Tube der InfectoSpectran HC Salbe auf den Markt. Diese ersetzt die bisherige 5x5g-Bündelpackung, lässt sich zumeist über den Sprechstundenbedarf beziehen und ist wirtschaftlich einer individuellen Rezeptur überlegen. Mit dem Launch der 25-g-Tube verbunden ist eine deutliche Preisreduktion für beide Packungsgrößen.

Weniger Schmerzen durch Entzündungen und Schwellungen

Die Wirkstoffkombination aus Bacitracin, Polymyxin B sowie Hydrocortison-Acetat in InfectoSpectran HC Ohrensalbe führt zu einer deutlichen Senkung der bei Otitis externa auftretenden Entzündung und Sekretion.1,2 Die Zeit der Schmerzen wird nachweislich um durchschnittlich einen Tag verkürzt, womit sich auch der Einsatz von Schmerzmitteln signifikant reduzieren lässt.2,3 Aufgrund ihrer besonderen Galenik ist die Anwendung mit einem Gazestreifen möglich, wie von der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie empfohlen. Hierdurch gelangt InfectoSpectran HC Ohrensalbe in den kompletten Gehörgang und fördert dort direkt die Abschwellung und Wirkstoffverfügbarkeit.3-5

„InfectoSpectran HC Ohrensalbe ist ein beliebtes, durch hochwertige Studien untermauertes Präparat“, so Philipp Zöller, Geschäftsführer von InfectoPharm. „Erst kürzlich haben wir ihre komplexe und herausfordernde Produktion an unser Berliner Tochterunternehmen Beyvers übergeben. Wir erreichen damit nicht nur eine bestmögliche Lieferstabilität, sondern auch eine verbesserte Wirtschaftlichkeit für unser Unikatpräparat zugunsten des Patienten.“

InfectoSpectran® HC Ohrensalbe:

Bisheriger Apothekenverkaufspreis (AVP): 5 g für 25,75 EUR | 5 x 5 g für 93,36 EUR

Apothekenverkaufspreis ab November: 5 g für 22,31 EUR | NEU: 25 g für 35,95 EUR

Über InfectoPharm

Die InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH ist auf die Neu- und Weiterentwicklung von Arzneimitteln für Kinder spezialisiert. Seit mehr als 30 Jahren profiliert sich das familiengeführte deutsche Unternehmen als mutiger Vorreiter der Branche. Das Portfolio umfasst aktuell rund 130 Präparate mit zahlreichen Innovationen für die Bereiche Pädiatrie, Infektiologie, Pneumologie, Dermatologie und Allergologie, die zunehmend international Beachtung finden. Der Service consilium steht als produktneutrales Beratungs- und Wissensvermittlungsangebot Fachkreisen kostenlos zur Verfügung.

Zur InfectoPharm-Gruppe gehören Niederlassungen in Österreich und Italien sowie die beiden deutschen Tochterunternehmen Pädia GmbH und Beyvers GmbH. Mit mehr als 350 Mitarbeitenden erzielt die Gruppe einen Jahresumsatz von rund 215 Mio. Euro (2021), bei einem durchschnittlichen Wachstum von 15 Prozent. Regelmäßig erhält InfectoPharm Auszeichnungen aus der Ärzteschaft, wie die „Goldene Tablette“.

