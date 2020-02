MCM Investor Management AG über den Berliner Mietendeckel

Der Mietendeckel in Berlin ist in Kraft getreten und hat den Ruf, Investoren abzuschrecken. Die MCM Investor Management AG liefert einen Lagebericht.

Magdeburg, 28.02.2020. In dieser Woche beschäftigen sich die Immobilienexperten der MCM Investor Management AG aus Magdeburg mit dem Berliner Mietendeckel. „Das Gesetz zum Berliner Mietendeckel ist auf fünf Jahre befristet und trat am 23. Februar 2020 in Kraft.Unterdessen wünscht sich die Mehrheit der deutschen Immobilienwirtschaft ein baldiges Ende des Mietendeckels“, erklärt die MCM Investor Management.

So betonte der Präsident des Branchenverbands Zentraler Immobilienausschuss (ZIA), Andreas Mattner,er setze seine Hoffnung auf eine Korrektur “dieser Fehlleistung” durch die von CDU und FDP im Bundestag angekündigte Normenkontrollklage. Das Gesetz, mit dem die Bundeshauptstadt die Mieten für fünf Jahre einfriert, sei ein Zeichen für den Abstieg Berlins als Metropole. Internationale Investoren hätten sich bereits von Bauabsichten in Berlin zurückgezogen, so Mattner. „Ich werde nicht müde zu sagen, dass Menschen, die nach Berlin kommen wollen, noch schwieriger eine Wohnung finden werden als bisher. Einkommensschwache Mieter konkurrieren dann mit einkommensstarken Mietern um die Restbestände“.

„Mit dem Mietendeckel in Berlin werden die Mieten für 1,5 Millionen Wohnungen für fünf Jahre eingefroren. Ziel der rot-rot-grünenKoalition ist es dabei, den starken Anstieg der Wohnkosten in Berlin auszubremsen. In der Hauptstadt haben sich in den letzten Jahren Tendenzen entwickelt, dass sich Normalverdiener in vielen Berliner Stadtteilen keine bezahlbare Wohnung mehr leisten können. Das Gesetz wird allerdings noch einmal überprüft. So haben CDU und FDP Verfassungsklagen auf Bundes- wie auf Landesebene angekündigt. Die Kritik ist also entsprechend groß“, betont die MCM Investor Management AG. Hingegen sieht Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller den Berliner Mietendeckel als „Vorbild für ganz Deutschland“.

„Mietendeckel schwächen in erster Linie den Mietmarkt und die dort tätigen Bestandsinvestoren. Durch den zu erwartenden Qualitätsverlust im Mietwohnungsbestand und gleichzeitig steigender Mietbelastung wächst der Wunsch nach Eigentum. Im Hinblick auf erzielbare Renditen steigt die Nachfrage nach Neubauten als Kapitalanlage, die vom Mietendeckel unberührt bleiben“, so die MCM Investor Management AG aus Magdeburg abschließend.