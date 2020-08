MCM Investor Management AG: Immobilienpreise steigen seit der Corona-Krise enorm

Die Preise für Häuser und Wohnungen sind hierzulande während der Corona-Krise stark gestiegen.

Magdeburg, 10.08.2020. „Der Traum vom Eigenheim schien sich in der Corona-Pandemie für viele Menschen schwerer verwirklichen zu lassen. Vor allem die Preise für Häuser stiegen wesentlich mehr, als die für Eigentumswohnungen“, erklärt die MCM Investor Management AG aus Magdeburg. Aktuelle Zahlen des aktuelle Wohn-Index des Forschungsunternehmens F+B zeigen zudem, dassEigentumswohnungen durchschnittlich 1,3 Prozent teurer waren, als zu Beginn des Jahres. Im Vergleich zum zweiten Quartal 2019 lag das Plus sogar bei 5,9 Prozent.

Neu ist allerdings, dass die Preise für Ein- und Zweifamilienhäuser so viel höher liegen. Im Vergleich zum ersten Quartal 2020 stiegen die Preise in dieser Kategorie laut F+B um 2,9 Prozent und im Vorjahresvergleich sogar um neun Prozent. „Dass die Preise seit nunmehr zehn Jahren steigen, wissen viele. Dabei sind die Preise für Eigentumswohnungen aber in der Regel deutlicher gestiegen, als die für Häuser. Die historisch niedrigen Zinsen haben dazu beigetragen, dass immer mehr Menschen einen Immobilienkredit aufnehmen. Die Nachfrage ist hoch und auch dürfte die Corona-Krise vermehrt dazu geführt haben, dass mehr Menschen sich nach einem Haus mit Garten sehnen, auch wenn die Studie diesen Aspekt nicht genau untersucht hat. Der zeitliche Zusammenhang dürfte allerdings Aufschluss bieten. Hinzu kommt, dass Immobilieneigentum eine Sicherheit schafft, die in Krisenzeiten ein Stückchen Gewissheit bietet“, fügt die MCM Investor Management AG hinzu.

Der Mietanstieg ist im Vergleich laut Wohn-Index überschaubarer: So stiegen die Preise für Neuvertragsmieten nur minimal, für Bestandsmieten etwas mehr. Lediglich in Berlin ist die Lage wegen des Mietendeckels etwas komplizierter: „Derzeit stellt sich die Frage, ob das Gesetz nicht doch noch vom Bundesverfassungsgericht gekippt wird. Sollte das Gesetz nämlich kippen, drohen den Berliner Mieterinnen und Mietern hohe Nachzahlungsforderungen. Dies würde erneut großen Frust über den Berliner Mietwohnungsmarkt auslösen. Die Angelegenheit sollte im Interesse aller schnell geklärt werden“, betont die MCM Investor Management AG aus Magdeburg abschließend.