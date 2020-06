MCM Investor Management AG: Gründe für den Immobilienverkauf

Ein Immobilienverkauf findet oft schweren Herzens statt. Dennoch kann es plausible Gründe geben. Die MCM Investor klärt auf.

Magdeburg, 12.06.2020. „Schon jetzt sind typische Gründe für den Immobilienverkauf ein hohes Alter, Erbschaftsangelegenheiten und Tod“, erklärt die MCM Investor Management AG aus Magdeburg und bezieht sich dabei auf eine aktuelle Umfrage unter Eigentümern von der Website immoverkauf24.

Derzeit ist jede fünfte Person hierzulande über 67 Jahre alt. Der Anteil der Senioren dürfte auch in den nächsten Jahren steigen, wie das Statistische Bundesamt ermittelt – bis zum Jahr 2060 um rund 30 Prozent. „In Sachen Bevölkerungsalterung liegt Deutschland weltweit auf Platz 5. Das wirkt sich natürlich auch auf den Immobilienmarkt aus. Hier findet man regionale Unterschiede. In Städten ist das Durchschnittsalter wesentlich niedriger, als in ländlichen Gegenden. Der demografische Wandel ist ein wichtiger Einflussfaktor am Immobilienmarkt“, so die MCM Investor Management AG aus Magdeburg weiter.

Das bedeutet, dass Menschen nicht nur altersgerechte Immobilien benötigen, sondern auch eine entsprechende Wohnumgebung mit einer guten Infrastruktur. immoverkauf24 befragte Eigentümer, aus welchen Gründen sie ihre Immobilie verkaufen würden. Dabei gaben 22 Prozent der Befragten Altersgründe an. 16,4 Prozent hätten eine Immobilie geerbt, welche sie nicht nutzen wollen. Rund vier Prozent äußerten einen Verkaufswunsch aufgrund eines Todesfalls. Des Weiteren spielten die Faktoren „neue Lebenssituation“ (14,1 Prozent) wie eben ein Jobwechsel oder die Familienplanung, aber auch die „Vermietungsmüdigkeit“ (8,4 Prozent) sowie „Kapitalbedarf“ (6,7 Prozent). Schließlich sind für mehr als 40 Prozent der befragten Eigentümer Alter und Tod die Gründe für den Immobilienverkauf. „Mit dem Thema Immobilienverkauf ist man im Alter auf ganz andere Weise konfrontiert. Wichtig ist es, gegebenenfalls Vollmachten auszustellen und notarisch festzulegen, was mit der Immobilie in Zukunft geschehen soll“, erklärt die MCM Investor Management AG aus Magdeburg abschließend.