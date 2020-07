Masters Of Hair – Friseur in Fellbach mit modernen und klassischen Friseursalon

Als Ihr Friseur in Fellbach bieten wir das breite Spektrum an: von trendigen Männerhaarschnitten bis aufwendige Haarfarben für die Frauen.

Gute Friseure und dazu noch in der Nähe zu finden ist nicht einfach. Zu guten gehören, dass sie ein breites Spektrum an Frisuren anbieten können. Moderne Schnitte, trendiger Style sind nur einige Aspekte für einen modernen Friseursalon in Fellbach ( https://g.page/masters-of-hair-fellbach?share ), die er anbieten sollte. Aber es gibt gleichzeitig die klassischen Wünsche, die immer wieder vorhanden sind. Aus diesem Grunde bieten wir die gesamte Palette an Frisuren an, die es gibt und gewünscht werden könnten.

Friseursalon in Fellbach – spezialisiert auf die Neuerungen

Unsere Friseure sind bestens ausgebildet und werden stets auf die neusten Trends geschult. Ein Friseur in der Nähe muss also nicht bieder, sondern kann sehr stylisch sein. Das möchten wir besonders den Modebewussten und den jungen Klienten bieten. Das erfreut eigentlich alle Kunden, sodass wir gute und pfiffige Haarschnitte zu einem guten Preisleistung Verhältnis anbieten können.

Top Friseur in Fellbach für den modernen und klassischen Haarschnitt

Alle Kunden möchten wir mit unserer Dienstleistung ansprechen und erreichen. Dazu zählt das erwähnte junge Klientel, aber auch die klassischen Kunden, die bereits ihren Stil haben und behalten möchten. Das respektieren und schätzen wir auch. Wir können auf alle Wünsche eingehen, die wir gerne für Sie umsetzen möchten. Dazu gehört die Dauerwelle für die Frau oder der klassische Herrenschnitt beispielsweise.

Masters of Hair

Cannstatterstraße 40

70734 Fellbach

0711 93523912

Kontakt

