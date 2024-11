Master Data Management mit Semarchy bei Brown-Forman Corporation

Getränkekonzern verschafft sich eine einheitliche Sicht auf seine globalen Produktdaten

Semarchy, führender Anbieter im Bereich Master Data Management (MDM) und Datenintegration, unterstützt die Brown-Forman Corporation, einen der größten amerikanischen Produzenten alkoholischer Getränke, bei der Harmonisierung ihrer Produktdaten mit seiner MDM-Lösung. Erklärtes Ziel des Konzerns war es, sein exponentielles Wachstum zu unterstützen, indem die Leistung der Marken auf regionaler und globaler Ebene genauestens identifiziert und dadurch ein globaler Ansatz für die Preispositionierung umgesetzt wird.

Die Brown-Forman Corporation vermarktet bekannte Marken wie Jack Daniels, Diplomatico und Woodford in über 160 Ländern. Aufgrund dieses Vertriebs auf mehreren internationalen Märkten verlor das Produktteam von Brown-Forman mehr als 80 Prozent der Sichtbarkeit seiner Produkte, nachdem diese an verschiedene Standorte und in verschiedene Einheiten exportiert worden waren. Darüber hinaus sammelt Brown-Forman Daten über seine Produkte und die seiner Wettbewerber von Unternehmen, die das Verbraucherverhalten analysieren, wie Nielsen und IRI. Diese stellen die Daten jedoch siloartig zur Verfügung und verwenden je nach geografischer Region unterschiedliche Methoden. Im Fall von Jack Daniels gab es beispielsweise über 2.000 Varianten in den Datensätzen.

Gute und schlechte Verkaufsleistungen schnell identifizieren

Um einen besseren Einblick in die Verkaufsleistung seiner Produkte zu erhalten, wollte Brown-Forman seine globalen Produktdaten in einer „Single-sourth-of-truth“ zentralisieren und einen gemeinsamen Verarbeitungsprozess schaffen. Die gemeinsamen Probleme der internationalen Marken sollten identifiziert und solche Bereiche ermittelt werden, in denen das Unternehmen sowohl regional als auch weltweit die besten und schlechtesten Leistungen erbringt.

Um dies zu erreichen und seine Datensätze zu harmonisieren, führte Brown-Forman die Plattform von Semarchy ein. Entscheidungsgründe waren deren schnelle Implementierbarkeit, ihre einfache, intuitive Benutzeroberfläche und weitreichende Möglichkeiten der Anpassung an die individuellen Anforderungen des Unternehmens. Laut Mike Homer, Senior Manager Master Data Management bei Brown-Forman, gab die von Semarchy gepflegte partnerschaftliche Herangehensweise an solche Projekte den Ausschlag für die Entscheidung zugunsten des Herstellers.

Datencluster reduzieren und besser verwalten

Vor Beginn des Projekts verfügte Brown-Forman über sehr große Matchcluster, von denen eines mehr als 5.000 Datensätze und mehr als 200 Cluster mit mehr als 100 Datensätzen umfasste. Das Solutions Architect-Team von Semarchy arbeitete mit Brown-Forman an dem vorgeschlagenen Produktmodell und half ihm bei der Entwicklung einer Strategie, um diese Cluster besser zu verwalten und auf nur noch wenige mit mehr als 100 Datensätzen zu reduzieren.

Dank Semarchys Master-Data-Management-Lösung ist der Konzern in der Lage, die Leistung seiner Marken direkt sowie auf regionaler und globaler Ebene zu erfassen. Unerwartete Wettbewerbsinteraktionen zwischen Produkten in verschiedenen geografischen Gebieten wurden so entdeckt. Die vereinheitlichten Daten ermöglichen die Entwicklung einer gemeinsamen Sprache für alle Geschäftsbereiche, um die Kommunikation zwischen Teams und Lieferanten unabhängig von ihrem geografischen Standort zu erleichtern.

Fundiertere Strategien für Preisgestaltung, Marketing und Prognosen

Inzwischen führt Brown-Forman die Harmonisierung seiner Produktdaten fort, mit positiven Auswirkungen auf KPIs sowie Verbesserungen in allen Abteilungen, einschließlich der Preis- und Marketingstrategien. Das Unternehmen setzt KI ein, um neue Produkte für die Aufnahme in den harmonisierten Datensatz zu empfehlen. Brown-Forman arbeitet außerdem mit Semarchy zusammen, um seinen Ansatz zur Datenharmonisierung für interne und externe Datensätze zu verbessern.

„Diese Partnerschaft zeigt den enormen Mehrwert der Master Data Management-Lösung von Semarchy bei der Schaffung eines vollständigen Überblicks über alle Geschäftsdaten des Unternehmens“, wie Philippe Romano, VP Sales EMEA bei Semarchy, erklärt. „Brown-Forman hat nun einen besseren Einblick in sein globales Geschäft und erhält Informationen, die es ihm ermöglichen, fundiertere Strategien für Preisgestaltung, Marketing und Prognosen zu entwickeln.“

