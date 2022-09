Marktforschungsinstitut ISG bewertet Controlware als Leader in den Bereichen „Managed Security Services“ und „Technical Security Services“

Dietzenbach, 20. September 2022 – Das Marktforschungsinstitut ISG stuft Controlware in der renommierten Studie „ISG Provider Lens™: Cybersecurity – Solutions and Services Germany 2022“ als Leader in den Bereichen „Managed Security Services“ und „Technical Security Services“ ein. Die Analysten begründen die Einstufung unter anderem mit der starken Kundenorientierung des Systemintegrators und Managed Service Providers.

„Mit Blick auf den anhaltenden Fachkräftemangel, die dynamischen Bedrohungslandschaften und den immer komplexeren Technologie-Stack gewinnen professionelle Managed und Technical Security Services rasant an Bedeutung. Daher haben wir diese Bereiche in den letzten Jahren nachhaltig ausgebaut – und es freut uns sehr, dass die Analysten von ISG dieses Investment nun zum zweiten Mal in Folge mit der Einstufung als „Leader“ honorieren“, erklärt Christian Bohr, Head of Managed Services Consulting bei Controlware. „Besonders gefreut hat uns, dass ISG explizit unser kundenorientiertes Konzept gelobt hat – immerhin ist die konsequente Ausrichtung unserer Services an den Anforderungen des Kunden seit jeher ein wichtiger Eckpfeiler unserer Strategie. Dazu trägt auch der modulare Aufbau unseres Service-Portfolios bei“

ISG hebt in der Begründung der Einstufung insbesondere vier Stärken von Controlware hervor:

-Relativ großes Team in Deutschland: Controlware stellt Kunden für die Erbringung der Security Services ein breites und erfahrenes Experten-Team zur Seite.

-Kundenorientierte Leistungen: Controlware bietet Kunden modulare Security Services und ermöglicht es ihnen so, bedarfsgerechte Leistungspakete zu definieren.

-Schwerpunkt gehobener Mittelstand: Security Services von Controlware richten sich vorrangig an große, mittelständische Unternehmen – eine Zielgruppe mit hohem Wachstumspotenzial.

-SOC-Betrieb in Deutschland: Controlware erbringt die Managed und Technical Security Services in einem 24/7 verfügbaren, ISO 27001 und ISO 9001-zertifizierten Security Operations Center in Deutschland und stellt so einen Compliance-konformen Betrieb unter Einhaltung der deutschen und der EU-Datenschutz-Vorschriften sicher.

Mehr über die Managed Security Services von Controlware erfahren interessierte Leser unter https://www.controlware.de/services/managed-services.html

Über Controlware GmbH

Die Controlware GmbH, Dietzenbach, ist mit mehr als 800 Mitarbeitern und einem Umsatz von ca. 330 Mio. Euro einer der führenden unabhängigen Systemintegratoren und Managed Service Provider in Deutschland. Das 1980 gegründete Unternehmen entwickelt, implementiert und betreibt anspruchsvolle IT-Lösungen für die Data Center-, Enterprise- und Campus-Umgebungen seiner Kunden. Das Portfolio erstreckt sich von der Beratung und Planung über Installation und Wartung bis hin zu Management, Überwachung und Betrieb von Kundeninfrastrukturen durch das firmeneigene ISO 27001-zertifizierte Customer Service Center. Zentrale Geschäftsfelder der Controlware sind die Bereiche Network Solutions, Collaboration, Information Security, Application Delivery, Data Center & Cloud sowie IT-Management. Controlware arbeitet eng mit national und international führenden Herstellern zusammen und verfügt bei den meisten dieser Partner über den höchsten Zertifizierungsgrad. Das starke Unternehmen unterhält ein flächendeckendes Vertriebs- und Servicenetz mit 16 Standorten in DACH. Im Bereich der Nachwuchsförderung kooperiert Controlware mit renommierten deutschen Hochschulen und betreut durchgehend um die 50 Auszubildende und Studenten. Zu den Unternehmen der Controlware Gruppe zählen die Controlware GmbH, die ExperTeach GmbH, die Networkers AG und die productware GmbH.

Firmenkontakt

Controlware GmbH

Stefanie Zender

Waldstraße 92

63128 Dietzenbach

+49 6074 858-246

+49 6074 858-220

stefanie.zender@controlware.de

http://www.controlware.de

Pressekontakt

H zwo B Kommunikations GmbH

Michal Vitkovsky

Neue Straße 7

91088 Erlangen-Bubenreuth

+49 9131 812 81-25

+49 9131 812 81-28

michal.vitkovsky@h-zwo-b.de

http://www.h-zwo-b.de