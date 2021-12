MARIC Airclean – Raumlufttechnik mit Erfolgsgeschichte

Ob in Unternehmen, in Großküchen oder in privatem Wohnraum. MARIC Airclean steht für frische Luft in Räumen und blickt auf eine langjährige Geschichte zurück. Das Unternehmen ist spezialisiert auf nachhaltige und vorsorgliche Reinigung von raumlufttechnischen Anlagen. Energieeffizienz spielt heute und in der Zukunft dabei eine wesentliche Rolle. Firmengründer Hans-Jürgen Hellmann gibt Einblicke in das erfolgreiche Unternehmen.

Die Marke MARIC

Die Firma MARIC und ihre MitarbeiterInnen verfügen über eine langjährige Erfahrung und Expertise in der Reinigung und Wartung von raumlufttechnischen Anlagen. Der Bedarf der KundInnen ist groß – von der Industrie über die Gastronomie bis in das Baugewerbe. Dabei steht die Sicherheit, die Professionalität sowie die Kundenzufriedenheit an erster Stelle. Das zertifizierte Familienunternehmen entwickelt sich stetig weiter und steht für die professionelle Betreuung der KundInnen, deren individuellen Bedürfnisse stets berücksichtigt werden. MARIC Airclean verfügt über ein großes Wachstumspotenzial, da frische Luft in Räumen heute mehr denn ja gefragt ist.

Die Unternehmensgeschichte

Firmengründer Hans-Jürgen Hellmann spezialisierte sich im Zuge seiner erfolgreichen Tätigkeit als HKLS-Handwerker immer stärker auf die Gebiete Brandschutz und hygienetechnische Reinigung von Lüftungsanlagen. Im Jahr 2009 gründete er gemeinsam mit Ralf May die Firma MARIC. Das Unternehmen ist seit dem Jahr 2011 eine GmbH und hatte ihren Sitz in Westheim. Aufgrund der anhaltenden Expansion wurde der Firmensitz im Jahr 2015 nach Schwegenheim verlegt. Im Jahre 2018 wurde die erste Niederlassung im Norden Hamburgs eröffnet. Im Jahr 2019 feierte das Unternehmen sein 10-jähriges Jubiläum.

Aktuell ist MARIC Airclean an vier Standorten in Deutschland vertreten. Neben der Zentrale in Schwegenheim, existieren die Standorte Hamburg und Stuttgart sowie Recklinghausen. Die MitarbeiterInnen von MARIC Airclean sind deutschlandweit unterwegs. Mehr als 10.000 KundInnen deutschlandweit vertrauen MARIC Airclean. Um diese noch besser betreuen zu können verfügt das Unternehmen über ein eigenes Call-Center.

MARIC Airclean ist ein innovatives Unternehmen und gewährleistet auch in Zukunft frische Luft in Räumen. Immer nach dem Motto “dicke Luft war gestern”.

MARIC ist spezialisiert auf nachhaltige und vorsorgliche Reinigung von raumlufttechnischen Anlagen.

