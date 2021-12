Musik als Inspiration für die Kunst

Auf der ganzen Welt finden KünstlerInnen Inspiration in der Natur, durch gesellschaftliche Entwicklungen oder historische Ereignisse. Auch Musik ist Inspiration und selbst eine Ausdrucksform der Kunst. Wie Musik das Entstehen von Kunstwerken inspiriert verrät Künstler Jan Jandeart und gibt Einblicke in sein künstlerisches Schaffen.

Was Musik und Kunst für Menschen bedeuten

Die Natur hat es vorgemacht: Mit zahlreichen Geräuschen und Tönen inspirierte sie den Menschen, diese selbst zu erzeugen. Dafür machte sich der Mensch Instrumente und Hilfsmittel zu Nutze. Heute ist Musik nicht mehr aus dem Leben der Menschen wegzudenken. Sie unterstreicht oder verändert Stimmungen und wirkt auf Menschen ein, begeistert sie oder wirkt motivierend. Letztlich ist Musik eine Ausdrucksform von Kunst.

Kunst wirkt ebenfalls auf den Geist und die Seele des Menschen und weckt Emotionen. Genau wie die Musik ist auch die Kunst ein Zeitzeuge und drückt die Geschichte der Menschheit sowie den gesellschaftlichen Wandel aus.

Bilder hören und Musik sehen

Künstler Jan Jandeart verbindet mit seiner künstlerischen Arbeit Musik und Kunst und macht sie zu einer einzigartigen Kombination. Durch die Musik scheint sich die Wirkung eines Kunstwerkes für seine BetrachterIn zu verstärken. Mittels Kopfhörer hören BesucherInnen seiner Ausstellungen die Musik, welche den Künstler für die Entstehung des Werkes inspiriert hat. Die Vorteile für die BetrachterInnen sind eine noch intensivere Einsicht in das Entstehen des Werkes, eine tiefere Erlebbarkeit sowie ein Lebendigwerden der verwendeten Farben.

Über den Künstler Jan Jandeart

Künstler Jan Jandeart ist fasziniert von der Musik, die er auf die Leinwand bringt. Schon seit seiner Kindheit ist er musik- und kunstinteressiert. Am Anfang seiner Karriere stand er öfter mit einem Pinsel in der Hand vor einer weißen Leinwand – und sie blieb weiß. Was fehlte, war eine tiefgreifende Inspiration. Doch je mehr er versuchte, diese zu finden, desto weiter entfernte er sich davon. Eines Tages schallte aus dem Hintergrund ein Lied aus dem Radio. Die Inspiration war da und so entstand sein erstes Werk.

Jan Jandeart ist ein autodidaktischer und abstrakter Maler. Am liebsten malt er mit Öl, Acryl oder Epoxidharz. Seine Werke wurden in Basel, Zürich, Zollikon, Freiburg und Wien ausgestellt. Weitere Ausstellungen in Deutschland und der Schweiz sind in Planung. Mehr über den Künstler erfahren Sie auf Instagram www.instagram.com/jan_jandeart.

