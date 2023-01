Die Lokalmatadoren MANIAX spielen ihr Jahresauftakt-Konzert in Braunschweig

Mit mehr als 1 Millionen Streams und tausenden Followern auf den sozialen Medien, zählen MANIAX zu den heißesten Acts unter den nationalen Indie-Pop Bands. Nach uber drei Jahren Tourleben, welches die Jungs quer durch Deutschland gefuhrt hat, sind sie wieder in ihrer Heimatstadt Braunschweig live zu erleben.

„This night goes down in history“, also „diese Nacht geht in die Geschichte ein“, wie es in ihrem Song „Century“ heißt, ist die Devise fur diesen Abend. Die Band wird nicht nur das atemberaubendste Konzert, welches sie jemals gespielt hat, veranstalten, sondern im Anschluss auch eine fulminante Aftershowparty mit allen Fans und Unterstutzern feiern.

Außerdem hat die Band mit einem Kinderchor ein aufwendiges Musikvideo im Eintracht Stadion aufgezeichnet, welches bei diesem Konzert Weltpremiere feiert. Über eine riesige LED-Wand eingespielt, performt die Band ihre neue Single „Carry On“ dazu live auf der Buhne.

Daruber hinaus bietet dieses Event ein besonderes Highlight. Alle Gewinne, die durch diese Veranstaltung entstehen, werden an den Verein „Be Your Own Hero e.V.“ gespendet und kommen somit Kindern in Not zugute.

Stattfinden wird dieses Mega-Event am Samstag, dem 21. Januar 2023, im braunschweiger WESTAND. Der Einlass beginnt um 18.00 Uhr. Die Tickets, die an allen bekannten VVK-Stellen und online erhältlich sind, kosten nur 20,- Euro im Vorverkauf und 25,- Euro an der Abendkasse.

MANIAX Konzert Charity for Children

Supportbands: QMEN, Blaupause

WANN: Samstag, 21. Januar 2023

WO: WESTAND, Braunschweig

Einlass: ab 18.00 Uhr | Showtime: ca. 19.00 Uhr

You’re a maniac too! Dies ist das Motto der braunschweiger Band MANIAX und soll jeden dazu ermutigen, auch mal ein wenig verrückt zu sein. Die vier Jungs wollen mit ihrer Message betonen, wie wichtig es ist, sich selbst entfalten zu können, über äußere Urteile hinweg zu schauen und innere Werte, die jeden miteinander verbinden, in den Vordergrund zu stellen. Allerdings kann dies nicht für jeden eine reine Einstellungssache sein. Unbeeinflussbare Umstände, soziale Missstände und Armut drängen viele Menschen in eine Position, aus der sie häufig keinen Ausweg finden.

