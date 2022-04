Malbücher aus dem Kindereck

Im Kindereck dreht sich alles um Literatur und Unterhaltung für Kinder. Nun finden Sie dort auch tolle Malbücher.

Malbuchtipps aus dem Kindereck:

Ostermalbuch: für Kinder

Dieses Malbuch bietet besonders für kleine Kinder einfache, süße und fröhliche Motive zum Ausmalen. 100 Seiten mit schönen Bildern zur Osterzeit. Fröhliche Hasen, Blumen, niedliche Küken, Lämmchen, Ostereier u.v.m.

Produktinformation:

ASIN: B09VW7WP4C

Herausgeber: Independently published (15. März 2022)

Sprache:‎ Deutsch

Taschenbuch:‎ 100 Seiten

ISBN-13:‎ 979-8432781970

Malbuch Tiere: für Kinder

Dieses Malbuch bietet besonders für kleine Kinder einfache, süße und fröhliche Motive zum Ausmalen. 100 Seiten mit lieben Tierbildern. Niedliche Tierbabys, lustige Eulen, fröhliche Tiger, putzige Igel u.v.m.

Produktinformation:

ASIN: B09XSZK2QH

Herausgeber: Independently published (11. April 2022)

Sprache:‎ Deutsch

Taschenbuch:‎ 100 Seiten

ISBN-13: 979-8800404784

Zu den Büchern geht es hier:

https://kindereck.jimdofree.com/malb%C3%BCcher/

Über das Kindereck:

Hier dreht sich alles um Literatur und Unterhaltung für Kinder.

Bücher sind etwas ganz Besonderes. Fantasie ist die stärkste und schönste Kraft, die Kinder besitzen. Deshalb ist es auch so wichtig, sie so früh wie möglich an Bücher heranzuführen. Denn hier können sie anhand der erzählten Geschichte ihre eigene Kreativität sowie Vorstellungskraft frei entfalten.

Viel Freude beim Stöbern!

http://kindereck.jimdofree.com/

Firmeninformation:

Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal.

Zusätzlich gibt es auch zwei Bücher zum Thema MS. Diese sind aber keine Fachbücher über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy“ wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.

http://brittasbuecher.jimdofree.com/

https://nepomuck-und-finn.jimdosite.com/