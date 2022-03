Mal ein ganz anderes Ostergeschenk

Verschenken Sie zu Ostern reinstes, natürliches Olivenöl aus Griechenland. Das ist doch wahrlich ein ausgefallenes Präsent und gut für die Gesundheit. Die Menschen im Mittelmeerraum wissen dies schon lange. Schon immer diente Olivenöl hier zur Bereicherung der täglichen Nahrung. Schon Hippokrates lehrte, Olivenöl könne viele ernste Leiden heilen.

Lebensmittel müssen hochwertig sein – so wie das Leben selbst.

Lebensmittel sollten wertvoll sein – so wie das Leben selbst für uns wertvoll sein sollte. In der unverfälschten Natur des Peloponnes stehen und gedeihen die Olivenbäume in einem eingezäunten Olivenhain ohne Chemie und anderen unnatürlichen Zusätzen. Geerntet wird von Hand, so wie vor Hunderten von Jahren. Der Geschmack ist einzigartig und man spürt darin die Sonne, die Luft und das Meer Griechenlands.

Olivenöl ist nicht immer Olivenöl

Leider gibt es viel Betrug mit Olivenöl. Gerade in Supermärkten wird oft Öl angeboten, das absolut nicht den Qualitäten entspricht, die da stehen. Laufend erscheinen Artikel in der Presse, die aufdecken, was denn da so alles gepanscht wird.

Unser Olivenöl ist rein, handgeerntet, in der Mühle überwacht und persönlich von uns in Flaschen gefüllt. Garantiert nur natur und nur reines, hochwertiges Olivenöl.

Mehr Infos zu dem reinen, natürlichen Olivenöl aus Griechenland unter:

www.olivenoel-aus-griechenland.at

