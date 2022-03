Moderner Auftritt online

Lahmeyer Deutschland mit neuer Website

Frischer Look, neue Struktur, moderne Nutzerführung und optimiert für mobile User – die neue Website von Lahmeyer Deutschland ist online. Das Tochterunternehmen von Tractebel präsentiert ein breites Leistungsspektrum.

Die Fachleute von Lahmeyer Deutschland sind branchenweit bekannt als erfahrene und zuverlässige Partner für Infrastruktur- und Immobilienprojekte. An den drei Standorten Rhein-Main, Berlin und München bündeln 65 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ihre Kompetenz, um bundesweit starke Ingenieurleistungen für anspruchsvolle Bauvorhaben bereitzustellen. Gemeinsam treten sie jetzt auch im Web auf: Ihre neue Internetseite präsentiert das umfangreiche Leistungsspektrum und stellt ihre nachhaltigen Lösungen für technisch-wirtschaftliche Herausforderungen in allen Belangen des Bauwesens vor.

Welchen Nutzen Kunden haben, wie die Teams ihre Aufgaben anpacken und Neuigkeiten zu aktuellen Stellenangeboten erfahren User unter: www.lahmeyer-deutschland.de

“Entdecken Sie die vielfältige Welt von Lahmeyer Deutschland und erfahren Sie, was unser Team für Ihr erfolgreiches Projekt tun kann“, lädt Michael Lebsanft, Geschäftsführer von Lahmeyer Deutschland, ein. Geschäftsführer Michael Bergmann ergänzt: „Mit der Kompetenz unserer Fachleute sorgen wir für eine hohe Wertschöpfung für unsere Kunden. Auf unserer neuen Internetseite finden Sie vielfältige Informationen und praktische Beispiele dafür.“

Unternehmensinformationen

Über Lahmeyer Deutschland

Seit Dezember 2014 gehört die Lahmeyer Gruppe zu Tractebel und ist damit auch Teil der ENGIE Gruppe. Die Lahmeyer Deutschland GmbH bietet ein breites Spektrum an Planungs- und Beratungsleistungen. Schwerpunkt der Tätigkeit sind komplexe Infrastrukturprojekte in den Bereichen Hochbau, Industriebau und Verkehr. Das Ingenieurberatungsunternehmen berät Kunden in ganz Deutschland in allen Fragen der Immobilienentwicklung und des Projektmanagements für Hochbau und Infrastruktur. Nachhaltige Lösungen bei technisch-wirtschaftlichen Herausforderungen in allen Belangen des Bauwesens stehen dabei im Vordergrund. 2019 fusionierten die Unternehmen Lahmeyer Deutschland GmbH mit Standorten in Bad Vilbel und Berlin mit der Lahmeyer München Ingenieurgesellschaft mbH. Gemeinsam erwirtschafteten sie einen Jahresumsatz von insgesamt 7,3 Millionen Euro. www.lahmeyer-deutschland.de

Über Tractebel

Tractebel bietet als globale Ingenieurgesellschaft bahnbrechende Lösungen für eine klimaneutrale Zukunft. Mit seiner 150-jährigen Erfahrung und lokalen Know-how entwickelt das Unternehmen zukunftsorientierte Lösungen für komplexe Projekte im Bereich Energie, Wasser, nuklearer Rückbau und städtischer Infrastruktur. Eine Gemeinschaft von rund 5.000 ideenreichen Fachleuten unterstützen mit Strategie, Design, Engineering und Projektmanagement Unternehmen und Behörden dabei, eine nachhaltige Welt zu erschaffen, in der die Menschen, die Erde und die Wirtschaft gemeinsam gedeihen. Mit Niederlassungen in Europa, Afrika, Asien, dem Nahen Osten und Lateinamerika erzielte das Unternehmen im Jahr 2020 einen Umsatz von 581 Millionen Euro. Tractebel ist Teil der ENGIE Gruppe, einem internationalen Unternehmen für kohlenstoffarme Energie und Dienstleistungen. www.tractebel-engie.de

Kontakt

Tractebel Engineering GmbH

Sabine Wulf, Leiterin Communications & CSR

Friedberger Straße 173

D-61118 Bad Vilbel

Tel.: +49 6101 55-0

info-de@tractebel.engie.com