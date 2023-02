„Made in Germany“ gewinnt gewinnt Excellence Award

Heinz-Joachim Schulte gewinnt Excellence Award auf dem Speaker Slam 2023 mit dem Thema „Produzieren in Deutschland“.

Am 3. Februar trafen sich 147 Redner aus 21 Ländern zum 13. internationalen Speaker Slam in Mastershausen.

Der „Speaker Slam“ ist ein Rednerwettbewerb und fand nach Stuttgart, München, Frankfurt, Wien und New York bereits zum 13. Mal in Mastershausen (im Rhein-Hunsrück-Kreis in Rheinland-Pfalz) statt.

Mit am Start war Heinz-Joachim Schulte aus Much im Rhein-Sieg-Kreis, ein langjähriger Experte aus der produzierenden Industrie, der das Publikum auf Anhieb begeisterte.

Das Besondere: Die Teilnehmer haben nur vier Minuten Zeit! Einen Vortrag so zu verkürzen und trotzdem alles Wichtige zu sagen und dabei den Draht zum Publikum zu halten, kann man als Königsklasse des professionellen Vortrags bezeichnen.

Jetzt erhielt er den Speaker Slam Award für seinen Vortrag: „Produzieren in Deutschland – Wege, wie man trotz Krisen wie steigenden Energiekosten, Lieferketten-Problemen und Fachkräftemangel erfolgreich und gewinnbringend in Deutschland produzieren kann“. In 240 Sekunden konnte er seine Botschaften klar vermitteln. „Seine eigenen Erfahrungen aus der produzierenden Industrie lassen die Möglichkeiten unserer heimischen Produktion in einem neuen Licht erscheinen“, so eine Zuschauerin.

Dabei konnte er nicht nur das Publikum mit seiner Bühnenperformance von sich überzeugen, sondern auch die Jury, die sich aus der Ghostwriterin Mirjam Saeger, der Scoutijng Expertin Stephanie Pierre, dem Radioexperten Dirk Hillebrand und dem Medienexperte Jörg Rositzke zusammensetzte.

Auf zwei Bühnen waren die Redner in sechs Sprachen zu hören. Damit wurde erfolgreich ein neuer Weltrekord in der Kategorie Professional Speaking aufgestellt. Welch ein Erfolg für den 62-Jährigen, dessen Rede im Finale nicht nur eine Fachjury, sondern auch Tausende per Live-Stream auf YouTube gebannt lauschten. Die Warteliste für den Speaker Slam von Veranstalter und Buchautor Hermann-Scherer ist lang, die Vorauswahl hart. Zahlreiche Expertinnen und Experten waren vor Ort oder virtuell zugeschaltet, um die Rednerinnen und Redner im Nachhinein zu bewerten.

„Made in Germany“ wieder als echtes Markenzeichen!

Beratungs- und Schulungs-Dienstleistungen für die produzierende Industrie mit dem Ziel höchste Produktivität von automatisierten Produktions-Anlagen

Produzierende Unternehmen dabei unterstützen wettbewerbsfähiger gegenüber osteuropäische und asiatische Dumping-Preise zu werden.

So dass in Zukunft Deutschland und West-Europa als Produktions-Standorte attraktiv bleibt und unsere Kinder und Enkelkinder wirklich attraktive Arbeitsplätze vorfinden.

Firmenkontakt

OEE-Institute®

Heinz-Joachim Schulte

Heinenbusch 42

53804 Much

022459037100

022459037109

heinz-joachim.schulte@oee-institute.de

http://www.oee-institute.de

Pressekontakt

OEE-Institute®

Heinz-Joachim Schulte

Heinenbusch 42

53804 Much

022459037100

022459037109

presse@oee-institute.de

http://www.oee-institute.de

Bildquelle: Justin Bockey