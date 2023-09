M-Files zeigt innovatives Informationsmanagement auf der SWISS IT FORUM(S)

Gemeinsam mit den Partnern Neurones Technologies und Tessi stellt M-Files seine Plattform für metadatengesteuertes Dokumentenmanagement und darauf aufbauende Lösungen zur Digitalisierung von Prozessen vor.

Ratingen (D) /Genf (CH), 14.9.2023 – M-Files, führender Anbieter für metadatengesteuertes Dokumentenmanagement, präsentiert gemeinsam mit Partnern auf dem Digitalisierungskongress SWISS IT FORUM(S) in Genf innovative Lösungen zur Digitalisierung dokumentenbasierter Prozesse.

Die M-Files-Plattform ermöglicht es, sofort die richtigen Dokumente und andere Informationen aus beliebigen Ablagen im jeweiligen Kontext zu finden und Geschäftsprozesse mittels Künstlicher Intelligenz (KI) und benutzerfreundlicher Workflows zu automatisieren.

Zudem lassen sich mit M-Files Compliance und Sicherheit im Informationsmanagement effizient und auditierbar durchsetzen. Damit können Unternehmen ihre Performance steigern und einen Wettbewerbsvorteil erzielen, indem sie besseren Kundenservice und höhere Qualität bei geringerem Risiko bieten. Unter dem Titel „Ensure knowledge flows quickly, effortlessly and securely“ stellt M-Files auf dem Kongress diesen Ansatz im Forum DIGITAL TRANSFORMATION mit einem Vortrag und Demo dem Fachpublikum vor.

Begleitet wird M-Files dabei von seinen langjährigen Partnern Neurones Technologies und Tessi. Neurones Technologies ist spezialisiert auf innovative Lösungen zum Dokumentenmanagement, zur Digitalisierung von Prozessen und für Enterprise Portals. Diese Lösungen generieren hohen Mehrwert und gewinnen immer mehr an Relevanz in einem Umfeld, in dem Flexibilität, Governance und Sicherheit für die Unternehmensführung von entscheidender Bedeutung sind.

Tessi Conseil & Integration unterstützt Kunden europaweit bei der digitalen Transformation. Durch die konsequente Nutzung der M-Files-Plattform ermöglicht Tessi seinen Kunden, effizient und sicher mit den ständig wachsenden Informationsmengen umzugehen und wichtige Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Tessi zeigt auf dem SWISS IT FORUM(S) anhand von konkreten Anwendungen auf M-Files-Basis, wie Digitalisierungs- und Prozessautomatisierungsprojekte erfolgreich umgesetzt werden können.

„Leistungsstarke Partner wie Neurones und Tessi sind der Motor unseres Wachstums in der Schweiz und bieten unseren Kunden bestmögliche Unterstützung bei der Umsetzung ihrer anspruchsvollen Lösungen“, so Christian Habenstein, Director Partner Sales Western Europe bei M-Files. Die Beraterinnen und Berater von M-Files und den Partnern Neurones Technologies und Tessi stehen Kunden und Interessenten gerne für Fragen zur Verfügung und präsentieren die Lösungen am Stand IT 44.

Das SWISS IT FORUM(S) am 20. und 21.9.2023 in Genf ist eines der größten IT-Events in der Schweiz und bietet eine Mischung aus Foren zu zehn großen Themenbereichen mit mehr als 80 Vorträgen und Lösungspräsentationen, einer Expo mit 120 Ausstellern sowie umfangreichen Gelegenheiten zum Networking.

Mehr Informationen zu metadatengesteuertem Dokumentenmanagement von M-Files: www.m-files.com

Mehr Informationen zu Neurones Technologies: www.neurones.pro

Mehr Informationen zu Tessi: www.tessi.ch

M-Files ist ein weltweit führendes Unternehmen für Lösungen zum Informationsmanagement. Die Plattform für metadatengesteuertes Dokumentenmanagement von M-Files ermöglicht es Wissensarbeitern, sofort die richtigen Informationen in jedem Kontext zu finden, Geschäftsprozesse zu automatisieren und Compliance und Sicherheit im Informationsmanagement durchzusetzen. Damit können Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil erzielen und ihre Performance steigern, indem sie besseren Kundenservice und höhere Qualität bei geringerem Risiko bieten können. www.m-files.com

