LYNX streicht die Ordergebühr für über 90 ETFs und ETPs

Für die deutschen Kunden des internationalen Online-Brokers LYNX beginnt das neue Jahr mit einer guten Nachricht, denn ab sofort können sie über 90 ETFs und ETPs der LYNX-Premiumpartner WisdomTree und Global X ohne Ordergebühr kaufen.

ETFs und ETPs gewinnen in den letzten Jahren zunehmend an Beliebtheit, da sich mit ihnen das Portfolio einfach und effektiv diversifizieren lasst. LYNX hebt diese Möglichkeit nun auf ein neues Level, denn ab sofort können Kunden des internationalen Online-Brokers mit Wohnsitz in Deutschland beim Kauf ausgewählter ETFs und ETPs die Ordergebühren vollständig erstattet bekommen. Ausgenommen sind davon lediglich die üblichen Spreads, Produktkosten sowie Zuwendungen, die LYNX von seinen Premiumpartnern erhält.

„Unser Ziel ist es, für unsere Kunden den Handel mit ETFs und ETPs noch attraktiver zu machen – und das nicht nur für einige Wochen, sondern während des gesamten Jahres 2025“, freut sich Alexander Asante, Head of Financial Products & Pricing bei LYNX Deutschland in Berlin. „Die neuen Konditionen werden durch Premiumpartnerschaften von LYNX mit den renommierten Finanzinnovatoren WisdomTree und Global X möglich, über die wir sehr glücklich sind.“

Auch bei den Partnern WisdomTree und Global X freut man sich über die Zusammenarbeit. „Unsere ETFs und ETPs decken ein breites Spektrum an Möglichkeiten ab, von disruptiven Technologien über Einkommensstrategien bis hin zu Rohstoffen. Diese Kooperation mit LYNX wird den Zugang zu unseren Produkten zu einem wettbewerbsfähigen Preis erleichtern und es den Kunden noch einfacher machen, unsere innovativen Finanzinstrumente in ihr Portfolio aufzunehmen“, erklärt Rob Oliver, Head of Global X Europe.

Adrià Beso, Head of Digital Distribution von WisdomTree fügt hinzu: „Anleger benötigen robuste Bausteine im Kern ihres Portfolios sowie wertschöpfende Exposures, um Outperformance zu erzielen. Diese Zusammenarbeit bietet LYNX-Kunden Zugang zu unserem 22-Milliarden-Dollar-Portfolio an Kern-Aktien-ETFs, innovativen thematischen Strategien und marktführenden Rohstoff-ETPs – und das ohne Ordergebühren. Als weltweit größter reiner ETP-Anbieter setzen wir uns dafür ein, Handelsbarrieren abzubauen und es allen Anlegern zu erleichtern, die Vorteile der ETF-Struktur zu nutzen.“ WisdomTree bietet eine breite Produktpalette, die verschiedene Märkte und Themen von Aktien über Anleihen bis hin zu Rohstoffen abdeckt.

Gemeinsam stellen die Premiumpartner über 90 ETFs und ETPs zur Verfügung, bei denen der provisionsfreie Kauf ab einem Ordervolumen von 1.000 EUR angeboten wird. Alle Details zur Aktion sowie eine vollständige Liste der qualifizierten ETFs und ETPs sind unter https://www.lynxbroker.de/broker-aktionen/aktions-etfs-einmalanlage verfügbar.

Disclaimer

Die Inhalte dieser Pressemitteilung und weitere Publikationen der LYNX B.V. Germany Branch sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation und dürfen nicht als persönliche Anlageberatung verstanden werden. Sie dienen lediglich der allgemeinen Information und dürfen nicht als Empfehlung zum Erwerb oder zur Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente verstanden werden.

Die Investition in Finanzprodukte ist mit Risiken verbunden. Ihre Anlagen können an Wert gewinnen oder verlieren und Verluste können den Wert Ihrer ursprünglichen Anlage übersteigen.

Bitte lesen Sie die Risikoinformationsdokumente zu den jeweiligen Finanzprodukten, bevor Sie Handelstätigkeiten aufnehmen. Diese Dokumente finden Sie unter dem Link https://www.lynxbroker.de/service/dokumente

Über LYNX

LYNX ist ein auf den internationalen Handel spezialisierter Online-Broker mit sehr günstigen Konditionen. Die Internetplattform von LYNX ermöglicht den Handel in Echtzeit an 150 Handelsplätzen in über 30 Ländern. LYNX wurde im Jahr 2006 in Amsterdam gegründet und ist seit 2007 auf dem niederländischen Markt aktiv. Seit 2008 bietet LYNX seinen Service in Deutschland und Belgien an. Mittlerweile ist LYNX in insgesamt zehn europäischen Ländern aktiv. Von Berlin aus betreut LYNX alle Kunden im deutschsprachigen Raum (D-A-CH).

Die Kunden von LYNX sind private und institutionelle Investoren, die direkt an den großen Börsenplätzen in Europa, Nordamerika und Asien handeln möchten. LYNX stellt die technologischen Voraussetzungen für den internationalen Handel über das Internet und nimmt damit im Bereich Online-Brokerage eine bedeutende Marktstellung ein.

Über WisdomTree

WisdomTree ist ein globaler Finanzinnovator, der ein breit diversifiziertes Angebot an börsengehandelten Produkten (ETPs), Modellen und Lösungen bietet. Das Angebot umfasst Aktien-, Rohstoff-, Anleihen-, gehebelte und inverse Strategien, Währungs-, Kryptowährungs- sowie alternative Strategien. WisdomTree verwaltet derzeit weltweit Vermögenswerte in Höhe von etwa 110,0 Milliarden US-Dollar.

Weitere Informationen zu WisdomTree finden Sie unter: https://www.wisdomtree.com

Besuchen Sie auch die LinkedIn- oder X-Präsenz von WisdomTree unter @WisdomTreeEU.

WisdomTree® ist der Markenname für WisdomTree, Inc. und ihre Tochtergesellschaften weltweit.

Über Global X

Global X ETFs wurde 2008 gegründet und hat sich in über 15 Jahren einen Namen als Anbieter innovativer Anlagelösungen gemacht. Mit einem klaren Fokus auf unentdeckte und intelligente Strategien verwaltet Global X weltweit über 96 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten. Das Unternehmen ist bekannt für seine thematischen Wachstums-, Einkommens-, Rohstoff- und internationalen Zugangs-ETFs, bietet aber auch Kern-, Risikomanagement- und weitere Lösungen an, um verschiedene Anlageziele abzudecken.

Weitere Informationen zu den ETFs, Insights und dem Angebot von Global X finden Sie unter www.globalxetfs.eu

Firmenkontakt

LYNX B.V. Germany Branch

Klaus Schulz

Charlottenstraße 68

10117 Berlin

030 30328669-0



http://www.lynxbroker.de

Pressekontakt

Quadriga Communication GmbH

Kent Gaertner

Potsdamer Platz 5

10785 Berlin

030-303080890



http://www.quadriga-communication.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.