Luminea Home Control 3in1-WLAN-Sensor für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Helligkeit

Smarte Geräte je nach Temperatur, Luftfeuchte oder Helligkeit steuern

– Schaltet Smart-Home-Geräte in Abhängigkeit von Messwerten

– Großes LCD-Display für Temperatur, Luftfeuchte, Helligkeit und Batteriestand

– Alarmiert auf Wunsch per Summer

– Bequeme Einstellung und Überwachung per App

– Aufstellbar ganz nach Bedarf dank Batteriebetrieb

Multi-Sensor für das Smart-Home: Verbindet man den 3in1-Sensor des WLAN-Thermo- und Hygrometers von Luminea Home Control per WLAN mit der kostenlosen App, schaltet man andere smarte Geräte wie LED-Leuchten, Heizung, Luftbefeuchter u.v.m. ganz einfach abhängig von den Messwerten ein und aus!

Genau im richtigen Moment: Der Sensor misst regelmäßig die Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Helligkeit der Umgebung und sendet den Wert an die App. So werden die Smart-Home-Geräte immer ganz genau nach Bedarf gesteuert!

Alarmiert auf Wunsch: Über den einstellbaren Summer kann man sich zusätzlich direkt akustisch warnen lassen, wenn die eingestellten Grenzwerte z.B. für Temperatur und Luftfeuchte über- oder unterschritten werden.

Direkte Anzeige: Auf dem großen LCD-Display des 3in1-Sensors behält man zudem auch ohne Smartphone alles im Blick: aktuelle Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Helligkeit sowie den Batteriestand des Sensors.

Per App „ELESION“ weltweit die volle Kontrolle behalten: Man liest auf dem Display des Android- oder iOS-Mobilgeräts die Messwerte ab und nimmt alle Einstellungen vor. Dann kann man sich auch per App benachrichtigen lassen, wenn die Messwerte von den von den vorgegebenen Werten abweichen.

Das Smart Home automatisieren: Sind auch andere kompatible Geräte mit der App gekoppelt, steuert man alles zentral – direkt über das Smartphone! Die Geräte lassen sich sogar miteinander vernetzen: Beispielsweise lässt man das Licht ab einer bestimmten Dunkelheit einschalten oder die Heizung bei zu niedriger Temperatur.

Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam – auch per automatischer Funktionen!

– 3in1: WLAN-Temperatur-, Luftfeuchtigkeits- und Licht-Sensor

– Zum Steuern des ELESION-Smart-Homes: Schaltet in der App verbundene Geräte in Abhängigkeit von Temperatur, Luftfeuchtigkeit oder Umgebungs-Helligkeit ein und aus

– Automatische Funktionen programmierbar, z.B. Einschalten der Heizung bei Unterschreiten einer bestimmten Temperatur oder zum Aktivieren der Beleuchtung ab einer bestimmten Dunkelheit u.v.m.

– Großes LCD-Display: zeigt Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Helligkeit und Batteriestand

– Einstellbarer Alarm mit 54 dB bei Über- oder Unterschreiten der eingestellten Messwerte

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: zum Ablesen der Messwerte, zum Steuern per Smartphone und Tablet-PC, informiert weltweit bei Abweichung von den eingestellten Soll-Werten

– Kompatibel zu Amazon Alexa und Google Assistant: Temperaturabfrage und Luftfeuchtigkeitsabfrage (nur Google Assistant) per Sprachbefehl

– Automatische Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Einschalten des Lichts bei Dämmmerung, Aktivieren der Heizung bei niedriger Temperatur u.v.m.

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– Messbereich Temperatur: -10 – +60 °C, Luftfeuchtigkeit 0 – 100 %, Helligkeit 0 – 175.000 Lux

– Wetterfestes Gehäuse: IP55

-Farbe: weiß

– Stromversorgung: 2 Batterien Typ AA / Mignon (bitte dazu bestellen) für bis zu 6 Monate Laufzeit

– Maße: 84 x 55 x 32 mm, Gewicht: 96 g

– 3in1-Sensor inklusive deutscher Anleitung

– EAN: 4022107399463

Preis: 24,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5200-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5200-3103.shtml

Auch als 2er-Set erhältlich:

Luminea Home Control 2er-Set 3in1-WLAN-Sensoren: Temperatur, Luftfeuchtigkeit & Helligkeit

Preis: 46,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-1236-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/wL69PfWLpe9L57x

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL. GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444

service@pearl.de

http://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL. GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.