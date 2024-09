Lukas Sosovicka ist neuer CFO der dataglobal Group

Der erfahrene Finanzmanager verstärkt die Führung des Anbieters von Digital-Workplace-Lösungen und sieht operative Exzellenz als Basis für das weitere Wachstum und mehr Rentabilität.

Heilbronn, 19. September 2024 – Die dataglobal Group, ein führender Anbieter von Lösungen zum Digital Workplace, gibt einen Wechsel im Management bekannt. Lukas Sosovicka wird Managing Director und übernimmt die Rolle des CFO der Gruppe. Der 38-Jährige löst Dr. Uwe Schwellbach ab, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt.

Betriebliche Effizienz, Rentabilität und Wachstum im Blick

In seiner neuen Rolle als CFO der dataglobal Group wird Sosovicka eine strategische und integrative Finanzführung etablieren, die sowohl die betriebliche Effizienz als auch die Rentabilität maximieren und das Wachstum der Gruppe fördern soll. „Die dataglobal Group hat ein enormes Potential im Markt für Digital-Workplace-Lösungen, weil sie unterschiedliche Lösungen neu und innovativ zusammenbringt. Die einzelnen Tochtergesellschaften wie auch die Gruppe können durch übergreifende Synergien und optimierte Prozesse von einem neuen Exzellenz-Level profitieren“, sagt Lukas Sosovicka, neuer CFO der dataglobal Group.

Umfangreiche Erfahrung in Integrationsprozessen

Sosovicka bringt wertvolle Erfahrungen aus unterschiedlichen Branchen mit. Zuletzt war er als CFO für Italien & New Markets bei AniCura für die Integration und Fusion von rund 30 Unternehmen verantwortlich. Als Head of Finance & Accounting DACH bei Royal Canin führte er Maßnahmen zur Optimierung der Rentabilität und Automatisierung der Finanzbuchhaltung ein. In Stationen davor – u.a. bei DB Schenker – verantwortete er im Controlling die Einführung von Management-KPIs und Reporting. Weiterhin steht er für einen teamorientierten Führungsstil mit offener Kommunikation und kontinuierlichem Feedback.

„Mit Lukas haben wir einen international erfahrenen Finanzmanager mit großer Expertise in der Integration von Tochterunternehmen für uns gewonnen. So können wir unsere Kräfte noch besser bündeln und unsere Vision von einem effizienten, sicheren und innovativen Digital Workplace schneller im Markt umsetzen“, sagt Nicolas Schwarzpaul, CEO der dataglobal Group.

Entscheidungsbasis für die strategische Ausrichtung der Gruppe schaffen

Die dataglobal Group entstand aus dem Zusammenschluss von vier erfolgreichen Unternehmen. Unter dem Motto „The World is Your Workplace“ bringt sie leistungsstarke Softwarelösungen rund um den Digital Workplace in einem ganzheitlichen, innovativen Ansatz zusammen. Etablierte Lösungen für Enterprise Content Management (ECM) und Business Process Management (BPM) unter den Produktmarken windream und dataglobal CS werden nutzenorientiert kombiniert mit den vysoft-Lösungen zum Ressourcenmanagement und der eXpurgate Mail Security.

„Gemeinsam mit meinem Team werde ich die betrieblichen Prozesse der Gruppe optimieren und mit verlässlichen Analysen und aussagefähigen KPIs eine fundierte Entscheidungsgrundlage für die strategische Ausrichtung und operative Exzellenz schaffen. Das ist eine spannende Herausforderung, auf die ich mich sehr freue“, ergänzt Sosovicka.

Mehr Informationen zur Unternehmensgruppe dataglobal Group:

https://www.dataglobalgroup.com

Die dataglobal Group aus Heilbronn steht für leistungsstarke Softwarelösungen rund um den Digital Workplace basierend auf etablierten Lösungen für Enterprise Content Management (ECM) und Business Process Management (BPM) sowie Ressourcenmanagement und Mail Security. Mit mehr als 3.000 Bestandskunden in der DACH-Region und darüber hinaus gehört sie zu den führenden Anbietern in diesem Bereich. Zum Markenportfolio der Gruppe gehören bekannte Produkte wie dataglobal CS, eXpurgate, windream und vysoft. Die Unternehmensgruppe besteht seit 2021 und bündelt die jahrzehntelange Expertise der zusammengeschlossenen Unternehmen. www.dataglobalgroup.com

