luckycloud stellt neues Business-Chat-Tool „luckychat” für effiziente Kommunikation im Unternehmen vor

Berlin, 5. Februar 2025 – Die luckycloud GmbH, bewährter Anbieter für hochsichere Cloud-Lösungen, präsentiert mit „luckychat“ eine neue Open-Source-Lösung für sichere und flexible Teamkommunikation. Speziell für die Bedürfnisse moderner Unternehmen entwickelt, bietet luckychat eine intuitive Benutzeroberfläche, höchste Sicherheitsstandards und zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten. Die Software ergänzt die bestehende luckycloud Produkt-Familie und unterstreicht die Unternehmenswerte: Datenschutz, digitale Souveränität und Offenheit.

Mit der zunehmenden Bedeutung hybrider Arbeitsmodelle und digitaler Zusammenarbeit steigt der Bedarf an sicheren und flexiblen Kommunikationstools. luckychat setzt hier neue Maßstäbe, indem es maximalen Schutz der Nutzerdaten durch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und deutsche Serverstandorte garantiert. Die Anwender haben stets die volle Kontrolle über ihre Daten. So erfüllt der Team-Chat aus dem Hause luckycloud die höchsten Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen.

Mit luckychat verfolgt das Berliner Unternehmen das Ziel, die interne und externe Kommunikation zu vereinfachen und dabei ein hohes Maß an Datenschutz zu gewährleisten. Gründer und Geschäftsführer Luc Mader erklärt: „Wir möchten Unternehmen mit luckychat eine sichere und souveräne Alternative zu den gängigen Anbietern liefern. Wir setzen dabei bewusst auf Serverstandorte in Deutschland, um jederzeit die DSGVO-Konformität zu garantieren.“ Der Einsatz von Open-Source-Technologie ermöglicht Unternehmen, unabhängig zu bleiben und die Lösung individuell an die eigenen Anforderungen anzupassen. „luckychat gibt Unternehmen die Möglichkeit, flexibel und effizient zu kommunizieren, ohne dabei Abstriche bei der Datensicherheit, der Benutzerfreundlichkeit oder der Verfügbarkeit machen zu müssen“, fasst Luc Mader zusammen.

Als Open-Source-Alternative zu gängigen Tools bietet luckychat vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Ob für die interne Teamkommunikation, die Zusammenarbeit mit Partnern oder den professionellen Kunden-Support. Die Funktionen umfassen unter anderem Echtzeit-Benachrichtigungen, eine plattformübergreifende Nutzung sowie umfassende Anpassungsmöglichkeiten mit der Integration des eigenen Corporate Designs. luckychat legt höchsten Wert auf Sicherheit, indem sich jedes Gerät und jede Kommunikation im Messenger verifizieren lässt. Das gewährleistet, dass nur autorisierte Benutzer Nachrichten verfassen und lesen können, wodurch die Vertraulichkeit der Kommunikation und der Schutz sensibler Informationen sichergestellt ist. Das Tool bietet zudem eine intuitive Benutzeroberfläche, die auf allen Endgeräten – sei es Desktop-Client, über den Browser oder in der mobilen App – leicht zu bedienen ist.

luckychat ist ab sofort über das Kunden-Dashboard und das Download Center auf der Website von luckycloud verfügbar.

Über luckycloud

Die luckycloud GmbH ist ein deutscher File-Hosting-Dienst mit besonderem Fokus auf Sicherheit, Datenschutz und Verfügbarkeit. Die IT-Infrastruktur ist im alleinigen Besitz des in Berlin ansässigen Unternehmens und befindet sich in Deutschland. Durch das Zero-Knowledge-Cloud-Prinzip und starke dreifache Verschlüsselung behalten Nutzer die Hoheit und Souveränität über Ihre Daten. Mit dem konsequenten Einsatz von Open-Source-Software schafft das Unternehmen zudem die nötige Transparenz, um die maximale Wahrung der Privatsphäre garantieren zu können.

Daten unabhängig von Großkonzernen sicher in einer Cloud speichern zu können, war die Gründungsidee von CEO Luc Mader in 2015 und ist bis heute die Maxime des Cloud-Anbieters. Mehrere Hunderttausend User nutzen bereits die Dienste von luckycloud, denen durch Bestnoten in verschiedenen Tests mehrfach die hohe Qualität attestiert wurden.

Mit seinen Angeboten schafft das Start-up ein Gegengewicht zum massenhaften und systematischen Datensammeln großer Internet-Unternehmen − und zwar sowohl für private Endkunden als auch für Unternehmen und Organisationen. Zum luckycloud-Portfolio zählen neben der Lösung für Einzelnutzer (luckycloud One) auch luckycloud Teams, luckycloud Business und luckycloud Enterprise. Dabei stehen die Cloud-Services für Unternehmen für effizientes und kollaboratives Arbeiten. Mit luckycloud Enterprise profitieren Organisationen zudem von einer eigenen Cloud-Domain sowie eigenem Branding, nutzen eigene Server auf dedizierter Hardware und realisieren serverspezifische Konfigurationen wie etwa IP-spezifische Firewalls.

