Keypoint Intelligence zeichnet Xerox mit dem BLI 2025 Smart Workplace Solutions Line of the Year Award aus

Düsseldorf, im Februar 2025 – Xerox gibt bekannt, dass Keypoint Intelligence, ein führender Daten- und Marktanalyst in der digitalen Imaging-Branche, dem Unternehmen den Buyers Lab (BLI) 2025 Smart Workplace Solutions Line of the Year Award verliehen hat. Mit diesem Preis werden Anbieter mit dem umfassendsten Portfolio an Softwarelösungen für die Dokumentenverarbeitung ausgezeichnet, die den heutigen Herausforderungen am Arbeitsplatz gerecht werden.

Keypoint Intelligence lobte Xerox für seine Fähigkeit, die Bedürfnisse der Kunden zu antizipieren, insbesondere im Bereich der digitalen Transformation. Durch die Integration von künstlicher Intelligenz in digitale Workflow-Prozesse – wie das Digitalisieren, Klassifizieren und Extrahieren von Informationen aus Dokumenten – konnte Xerox die Effizienz steigern, Kosten senken und die Betriebszeit für Kunden verbessern.

Steigende Nachfrage nach integrierten und maßgeschneiderten Lösungen

„Wir beobachten eine steigende Nachfrage nach integrierten Lösungen, die Produktivität, Zusammenarbeit und Sicherheit verbessern. Während wir unser Portfolio stetig weiterentwickeln, bleibt unser Ziel unverändert: Wir möchten unsere Kunden erfolgreich machen“, sagte Terry Antinora, Senior Vice President und Leiter für Produkt- und Ingenieurwesen bei Xerox. „Unsere Arbeitsplatztechnologien und digitalen Services spielen dabei eine zentrale Rolle in dieser Entwicklung, indem sie maßgeschneiderte Lösungen für die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden bereitstellen.“

Xerox setzt mit vielseitigem Software-Portfolio neue Maßstäbe

Die Keypoint Intelligence-Studie hebt zudem hervor, dass Xerox über ein einzigartiges Software-Portfolio verfügt, das sowohl klassische Dokumentenverarbeitungslösungen als auch innovative Apps und Cloud-Services umfasst. Dadurch können Xerox®Multifunktionsdrucker als Workflow-Zentralen fungieren – mit Funktionen, die viele andere Druckerhersteller nicht bieten. Dazu gehören unter anderem die CareAR-Plattform und die XMPie-Suite für das Management der Kundenkommunikation.

Erfolgreicher Wandel: Xerox unterstützt Fachhändler mit Software und Schulungen

„Unsere Untersuchungen unter Fachhändlern für Büroausstattung zeigt, dass Unternehmen, die erfolgreich auf den Verkauf von Softwarelösungen umgestiegen sind, ein höheres Umsatzwachstum und größere Rentabilität verzeichnen“, erklärte Jamie Bsales, leitender Analyst in der Workplace Group von Keypoint Intelligence. „Auch in diesem Bereich ist Xerox führend – nicht zuletzt dank erstklassiger Schulungs- und Weiterbildungsprogramme für Vertriebspartner, die ihnen helfen, die Herausforderungen der digitalen Transformation ihrer Kunden gezielt zu adressieren.“

Über Xerox Holdings Corporation (NASDAQ: XRX)

Seit mehr als 100 Jahren definiert Xerox das Arbeitsplatzerlebnis kontinuierlich neu. Wir nutzen unsere Führungsposition in der Büro- und Produktionsdrucktechnologie und haben uns auf Software und Dienstleistungen ausgeweitet, um die Belegschaft von heute nachhaltig zu unterstützen. Vom Büro bis zur industriellen Umgebung sind unsere differenzierten Geschäftslösungen und Finanzdienstleistungen darauf ausgelegt, die tägliche Arbeit für Kunden zu verbessern – unabhängig davon, wo diese Arbeit erledigt wird. Heute setzen die Wissenschaftler und Ingenieure von Xerox unser Vermächtnis der Innovation mit disruptiven Technologien in den Bereichen digitale Transformation, Augmented Reality, robotergesteuerte Prozessautomatisierung, additive Fertigung, industrielles Internet der Dinge und Cleantech fort. Erfahren Sie mehr unter xerox.com

Über Keypoint Intelligence

Seit über 60 Jahren verlassen sich Unternehmen der digitalen Imaging-Branche auf Keypoint Intelligence, wenn es um unabhängige Produkttests, Labordaten und umfassende Marktanalysen geht. Dank jahrzehntelanger Erfahrung ist Keypoint Intelligence als die vertrauenswürdigste Quelle für objektive Informationen, Analysen und Auszeichnungen anerkannt. Kunden nutzen dieses Wissen für strategische Entscheidungen, Verkaufsförderung und betriebliche Exzellenz, um ihre Geschäftsziele zu optimieren. Mit einem klaren Fokus auf Kunden entwickelt sich Keypoint Intelligence kontinuierlich weiter, um mit den Veränderungen der Branche Schritt zu halten. Dazu gehört die Erweiterung des Angebots und die Anpassung von Methoden, um Hersteller, Vertriebspartner und Endkunden bestmöglich bei der digitalen Transformation im Bereich Druck- und Dokumentenmanagement zu unterstützen.

