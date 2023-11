luckycloud App für iOS-Betriebssysteme – jetzt im App-Store erhältlich

Berlin, 28.11.2023. Ob im Berufs- oder Privatleben – immer mehr Menschen schätzen die Möglichkeit, überall und von jedem beliebigen Gerät auf ihre Daten zuzugreifen. Deshalb bietet die luckycloud GmbH seinen Cloud-Service seit diesem Jahr nicht mehr nur für Android-Geräte an, sondern ebenso für iOS-Betriebssysteme. Neben einer sicheren, datenschutzkonformen und ortsunabhängigen Cloud-Plattform profitieren User vor allem von den verbesserten Synch-Prozessen.

„Unsere luckycloud App für iOS: Dieser Kundenwunsch kam uns in den letzten Monaten immer häufiger zu Ohren. Deshalb haben wir uns an die Entwicklung gemacht und bieten seit diesem Sommer die Anwendung im App Store an“, berichtet Luc Mader, CEO bei luckycloud. An der Grundidee einer verschlüsselten Sync-and-Share-Plattform, die auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und Performance setzt, hat sich jedoch nichts verändert. Ein einfacher Datenzugriff, das Abrufen, Herunterladen und Hochladen sowie die Bearbeitung über Drittanbieter-Apps wie OfficeSuite sind lediglich zusätzlich über die mobile Version möglich.

Mit dem App-Launch, der in den Relaunch der gesamten luckycloud-Produkte fiel, haben sich aber weitere Verbesserungen ergeben. So hat das Team die komplette Benutzeroberfläche überarbeitet und somit das Nutzererlebnis durch einfache Navigation und Bedienung erheblich vereinfacht. Überarbeitet wurde das Freigabemenü. Das Ergebnis: Inhalte zu teilen, geht jetzt noch leichter. Auch mit gänzlich neuen Features rund um die erweiterte Suchfunktion, eine Galerieansicht oder externe Teil-Funktionen außerhalb der Anwendung wartet die App inzwischen auf.

„Ein einheitliches Design und eine bessere Kompatibilität mit der bereits bestehenden Infrastruktur sind nur zwei Vorteile unserer luckycloud App für iOS ebenso wie für Android. Dass wir viel Zeit in die eigene Programmierung gesteckt haben, zahlt sich jetzt aus. Neue Zusatzfeatures und Funktionen lassen sich nun noch schneller ausrollen. Davon profitieren dann wiederum unsere Kunden, denen wir Neuerungen zügig bereitstellen können“, weiß Luc Mader. „Der Hauptvorteil liegt aber sicherlich im verbesserten Synch-Prozess. Was wenig verwundert. Denn die Datenübertragung ist einfach das Herzstück einer jeden Cloud. Deshalb haben wir beim Launch auch hier angesetzt und die Synchronisation weiter optimiert.“

Die Liste der Neuerungen ist damit aber noch lange nicht abgeschlossen. Übertragungslisten hat das luckycloud-Team aktualisiert, damit Nutzer den Fortschritt von Upload und Download besser verwalten können. Home- und Team-Accounts wurden erweitert und und und. So soll nicht nur dem Wunsch Rechnung getragen werden, von überall auf Daten zugreifen zu können. Sondern der Zugriff soll ebenso komfortabel wie selbsterklärend für User sein, um zu unterstützten, wo es möglich ist. Die nächsten Verbesserungen befinden sich schon in der luckycloud- Ideenschmiede.

Mehr Informationen: https://luckycloud.de/de/

Über luckycloud

Die luckycloud GmbH ist ein deutscher File-Hosting-Dienst mit besonderem Fokus auf Sicherheit, Datenschutz und Verfügbarkeit. Die IT-Infrastruktur ist im alleinigen Besitz des in Berlin ansässigen Unternehmens und befindet sich in Deutschland. Durch das Zero-Knowledge-Cloud-Prinzip und eine 3-fach-Verschlüsselung behalten Nutzer die Hoheit und Souveränität über Ihre Daten. Mit dem konsequenten Einsatz von Open-Source-Software schafft das Unternehmen zudem die nötige Transparenz, um die maximale Wahrung der Privatsphäre garantieren zu können.

Mit seinen Angeboten will das Start-up ein Gegengewicht zum massenhaften und systematischen Datensammeln großer Internet-Unternehmen setzen − und zwar sowohl für private Endkunden als auch für Unternehmen und Organisationen. Zum luckycloud-Portfolio zählen neben der Lösung für Einzelnutzer auch luckycloud Team, luckycloud pro Business und luckycloud Enterprise. Mit letzterer profitieren Unternehmen von einer eigenen Cloud-Domain sowie eigenem Branding, nutzen eigene Server auf dedizierter Hardware und realisieren serverspezifische Konfigurationen wie etwa IP-spezifische Firewalls.

Daten unabhängig von Großkonzernen sicher in einer Cloud speichern zu können, war die Gründungsidee von CEO Luc Mader in 2015 und ist bis heute die Maxime des Cloud-Anbieters. Mehrere Tausend User nutzen bereits die Dienste von luckycloud, denen durch Bestnoten in verschiedenen Tests schon mehrfach die hohe Qualität attestiert wurden.

www.luckycloud.de

Pressekontakt

FUCHSKONZEPT GmbH

Louise Grams

Kastanienallee 10, 12587 Berlin

Tel.: +49 (0) 30 652 61 148

Mail: kontakt(at)fuchskonzept.com

Unternehmenskontakt

luckycloud GmbH

Luc Mader

Solmsstraße 26, 10961 Berlin

Tel.: +49 (0) 30 74782826

Mail: kontakt(at)luckycloud.de