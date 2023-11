Effzienter und konstengünstiger Börsengang für Unternehmen durch Direct Listing

Wall Street -IPO: Direkter Börsengang als Lösung für das eigene Start-Up Unternemen auf dem US- Markt

„Die effiziente Realisierung eines Börsengangs für Unternehmen durch Direct Listing“

Ein Börsengang markiert einen bedeutenden Schritt für Unternehmen. Ein Direct Listing an renommierten Börsen wie der Frankfurter Börse, Nasdaq oder NYSE eröffnet den Aktienmarkt für eine breite Anlegerschaft. Jedoch ist eine sorgfältige Planung und Organisation dieses Schrittes von entscheidender Bedeutung.

Direct Listing als moderne Alternative: Viele Unternehmen scheuen die mit einem traditionellen Going Public verbundenen hohen Kosten oder sehen aus diversen Gründen keine Möglichkeiten für dessen Umsetzung. Daher entscheiden sich immer mehr Firmen dazu, ihre Aktien mittels eines Direct Listings am Markt zu platzieren. Der herkömmliche Börsengang, sei es am OTC Market oder an regulären Börsen, ist ein Hauptziel vieler Unternehmen. Jedoch gestaltet sich der Prozess als langwierig und zeitintensiv, wodurch zahlreiche Firmen ihren Traum einer Börsennotierung nicht realisieren können. Als Lösung bietet sich daher ein Börsengang in den USA mittels Direct Listing an.

Zudem ist ein Direct Listing ohne Einbindung sehr schnell, effizient und vor allem kostengünstiger. Gerade für kleinere Start-ups in der Anfangsphase mit begrenztem Budget stellt dies eine reale Möglichkeit dar, um zusätzliches Kapital zu erlangen.

Für kleinere Unternehmen ist ein Direct Listing am US-amerikanischen Markt ein großer Vorteil, da selbst solche mit geringerem Umsatz oder Gewinn diese Option realisieren können. Dies gilt auch für Start-ups aus dem deutschsprachigen Raum. Allerdings besteht oft das Problem, dass viele Unternehmensführer nicht über das notwendige Wissen für ein solches Initial Public Offering verfügen. Daher ist die Beratung durch erfahrene Firmen ratsam.

Wall Street-IPO ist ein solcher Anbieter, spezialisiert auf die Umsetzung von Going Public an den amerikanischen Märkten. Während gewöhnliche Unternehmensleiter oft nicht über die erforderlichen Voraussetzungen verfügen, haben die Experten von Wall Street-IPO umfassende Erfahrungen und bereits zahlreiche Unternehmen erfolgreich an die Börse geführt. Ihr Schwerpunkt liegt auf Small Cap IPOs, also kleinen Börsengängen am amerikanischen Markt.

Wall Street -IPO mit Sitz in Miami / Florida

ist eine der führenden IPO Capital Advisory Unternehmen und unterstütz und begleitet Emerging Growth Companies sowie Start -Up oder klein- mittelständischen Unternehmen aus Europa sowie Asien beim eigenen Börsengang und Direct Listing in den USA.

