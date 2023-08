Lucia De Carolis: Ein Buch mit Herz und Botschaft für alle unterstützt kranke und behinderte Kinder in Serbien

Behinderungen und unverstandene Probleme – Eine Botschaft für die Gesellschaft

Die renommierte Autorin Lucia De Carolis hat ein Buch geschrieben, das nicht nur berührt, sondern auch hilft. Behinderungen sind sichtbar, und die damit verbundenen Probleme werden oft nicht vollständig verstanden. In vielen Ländern stehen kranke und behinderte Kinder am Rand der Gesellschaft. Mit diesem ergreifenden Buch möchte die Autorin ein Bewusstsein schaffen und Hilfsprojekte für Kinder in Serbien unterstützen.

Im Mittelpunkt des Buches stehen Kinder, insbesondere solche mit Behinderungen.

Das Buch richtet sich an keine spezifische Zielgruppe, sondern ist für jeden lesenswert. Die Botschaft ist universell: Wenn wir mit Herzen denken und Mitgefühl zeigen, können wir Positives bewirken. Die Autorin möchte die Leser ermutigen, ein Bewusstsein für die Bedürfnisse von kranken und behinderten Kindern zu entwickeln und sich aktiv für ihre Integration in die Gesellschaft einzusetzen.

Lucia De Carolis hat das Buch bewusst unter ihrem Pseudonym veröffentlicht, um die Botschaft in den Vordergrund zu rücken und keine persönlichen Interessen zu verfolgen. Ihr Anliegen ist es, dass die Leser sich auf die Geschichte und ihre Botschaft konzentrieren und die Vision unterstützen.

Lucia De Carolis hat eine besondere Verbindung zu Serbien, ihrem Heimatland. Lucia De Carolis engagiert sich schon seit Jahren für Hilfsprojekte in Serbien, die kranke und behinderte Kinder unterstützen. Mit den Einnahmen aus dem Buchverkauf möchte sie diese Projekte weiter fördern und auf die Situation dieser Kinder aufmerksam machen.

In vielen Ländern, einschließlich Serbien, werden kranke und behinderte Kinder oft am Rand der Gesellschaft platziert. Ihre Unsichtbarkeit führt dazu, dass ihre Bedürfnisse und Herausforderungen nicht ausreichend erkannt oder verstanden werden.

Die Autorin hofft, dass das Buch dazu beiträgt, diese Kinder in den Fokus zu rücken und das Bewusstsein für ihre Anliegen zu schärfen.

„Ich habe das Buch mit viel Liebe und Hingabe geschrieben, um eine Botschaft der Hoffnung und des Verstehens zu verbreiten. Ich möchte, dass die Leser erkennen, dass Mitgefühl und Inklusion der Schlüssel zur Schaffung einer besseren Gesellschaft sind. Indem wir Kinder mit Behinderungen unterstützen, geben wir ihnen die Chance, ihr volles Potenzial zu entfalten“, sagt Lucia De Carolis.

Jeder Leser hat die Möglichkeit, einen Beitrag zu leisten und die Situation dieser Kinder zu verbessern.

Über Lucia De Carolis

Lucia De Carolis ist eine renommierte Autorin, deren Werk sich durch eine einfühlsame und tiefgründige Herangehensweise auszeichnet. Mit ihrem neuen Buch möchte sie nicht nur eine bewegende Geschichte erzählen, sondern auch eine positive Veränderung in der Welt bewirken.

