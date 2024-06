Loris-Parfüm vergrößert sich mit neuem stationärem Geschäft im ALEXA

Dank guter Nachfrage betreibt Loris Ladenlokal und Pop-Up-Shop

Wer sich gern von schönen Düften verführen lässt, ist auch künftig im ALEXA richtig. Seit zwei Jahren ist Loris-Parfüm mit einem Verkaufsstand im frequenzstarken Erdgeschoss des ALEXA ansässig. Nun bekräftigt die aus der Türkei stammende Marke ihre Verbindung zu dem beliebten Shopping- und Freizeitcenter am Alexanderplatz und eröffnete Ende Mai zusätzlich zum Pop-Up-Stand ein stationäres Geschäft im 1. OG. Auf 50 Quadratmetern entfaltet sich nun auch im Shop eine große Vielfalt an Duftnoten, die von elegant, raffiniert, luxuriös bis hin zu sinnlich, blumig oder frisch reicht. Manche sind inspiriert von beliebten Parfümklassikern. Loris-Parfüm bietet eine umfassende Auswahl an Parfüms und Deodorants für Damen und Herren sowie Raum- und Autodüfte – alles in stilvollen Verpackungen und erschwinglich zugleich. Für die Vermietung verantwortlich war Sonae Sierra. Die Immobilienspezialisten managen das ALEXA im Auftrag der Eigentümerin Union Investment.

„Wir freuen uns, dass Loris-Parfüm von der Spitzenlage des ALEXA überzeugt ist. Das Unternehmen konnte so viele unserer Kundinnen und Kunden begeistern, dass es einen neuen großen Shop bei uns eröffnet hat“, sagt Oliver Hanna, Sonae Sierra, Center Manager des ALEXA. „So bieten wir unseren anspruchsvollen Kundinnen und Kunden eine noch größere Shoppingvielfalt.“

Mehr über das ALEXA erfahren Sie hier oder bei Facebook.

Über ALEXA

Seit der Eröffnung im September 2007 ist das ALEXA am Alexanderplatz mit mehr als 170 Geschäften inklusive 20 Restaurants und 16 S-Bahnbögen auf einer Gesamtmietfläche von über 56.000 Quadratmetern (GLA) zum Publikumsmagneten im historischen Zentrum Berlins avanciert. Seinen Namen verdankt das Einkaufs- und Freizeitcenter der zentralen Lage direkt am Alexanderplatz in Berlin-Mitte. Betreiber ist der internationale Immobilienspezialist, Sonae Sierra ( www.sonaesierra.com) aus Portugal.

