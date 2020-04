Lobbykonzerte einmal anders: Singer/Songwriter Sherman Noir veröffentlicht Mutmacher-Hymne mit dem Resort Mark Brandenburg

Das 4-Sterne-Superior-Hotel geht mit gutem Beispiel voran und unterstützt seine lokalen Partner

Berlin/Hamburg im April 2020

Gute Argumente, um das Resort Mark Brandenburg zu mögen, gibt es viele. Das 4-Sterne-Superior-Hotel ist ein Sehnsuchtsort und verfügt z.B. über einen wunderschönen Seeblick und eine der größten und vielfältigsten hoteleigenen Wellnesslandschaften Europas. Nun kommt noch ein weiterer Grund hinzu, um sich schon jetzt auf einen Aufenthalt im Hotel zu freuen: Das Resort Mark Brandenburg hat sich eine Reihe besonderer Aktionen einfallen lassen, um seine lokalen Partner auch in der momentan leider schwierigen Zeit zu unterstützen und um auch bei seinen treuen Hotel-Fans für positive Stimmung zu sorgen.

Zum Auftakt gibt es einen musikalischen Leckerbissen von Hippie-Legende Sherman Noir, der sonst regelmäßig bei den beliebten Lobbykonzerten das Resort Mark Brandenburg rockt. Die Wege von Hoteldirektorin Martina Jeschke und Singer/Songwriter Sherman Noir kreuzten sich vor Jahren in einem kleinen Dorf, in dem der Musiker mit seiner Combo The Highway Surfers auftrat. Seitdem ist er aus der Künstlerriege des Resort Mark Brandenburg nicht mehr wegzudenken.

Umso mehr freut sich Martina Jeschke über die fortgesetzte Zusammenarbeit: „Einer unserer musikalischen Partner – wir sind immer noch ein Rock ‘n‘ Roll-Hotel – hat einen Song geschrieben, der besonders aktuell ein richtiger Mutmacher ist. Wir möchten unseren Gästen dieses Stück gerne schenken.“ „Better Place“ wird gegen eine kleine Spende von 1 Euro ab dem 03.04.2020 im Hotelshop unter https://www.resort-mark-brandenburg.de/shop/ zu bekommen sein. Sämtliche Einnahmen gehen dabei zu 100% an Sherman Noir.

Es gibt noch ein weiteres Highlight: Sherman Noir wird in den nächsten Wochen ein kleines Kaminbarkonzert geben, unplugged, und ohne Zuschauer. Dieses kann man dann über einen Facebook-Stream unmittelbar im heimischen Wohnzimmer genießen.

Weitere Informationen unter: www.resort-mark-brandenburg.de/

Das Resort Mark Brandenburg in Neuruppin besteht aus der über 5.000 Quadratmeter großen Therme und einem 4-Sterne-Superior-Hotel. Ein Übergang verbindet Hotel und Therme miteinander, sodass Gäste direkten Zugang zur Wellnesslandschaft haben. Hier erwarten sie drei Pools mit Thermalwasser aus der eigenen zertifizierten Heilquelle, acht Themensaunen inkl. schwimmender Seesauna mit direktem Zugang zum See sowie der Beauty & Spa des Hauses, der Fitnessbereich und die große Sommerwiese mit Sonnenliegen. Weiterhin bietet das Resort seinen Gästen drei Restaurants mit regionalen Spezialitäten, Bar und einen Steg für Bootsfahrten mit dem hauseigenen Motorschiff „Fontane“.

Pressekontakt:

rausch communications & pr

Martina Rausch

Deichstraße 29 | 20459 Hamburg

Tel.: 040 360 976 95

martina.rausch@rauschpr.com

www.rauschpr.com