Vibrationsfreie Bearbeitung bei schwierigen Bedingungen

Walter stellt schwingungsdämpfende Accuretec Technologie vor

Tübingen, 1. April 2020 – Mit Accuretec stellt Walter ein Dämpfungssystem speziell für das Drehen und Fräsen mit langauskragenden Werkzeugen vor. Die Schwingungsdämpfung durch das axial und radial elastisch gelagerte Dämpferelement ist ab Werk voreingestellt. Die Werkzeuge sind damit ohne Einstellaufwand direkt einsetzbar. Drehbearbeitungen bis 10 x D lassen sich mit den Bohrstangen A3000 hoch prozesssicher und mit sehr guten Oberflächengüten realisieren. Als Beispiele werden H7-Passungen oder das Innenausdrehen von Generatorwellen mit Rz 6,3 genannt. Die ebenfalls neuen QuadFit-Schnellwechselköpfe ermöglichen einen schnellen Werkzeugwechsel und erhöhen die Wiederholgenauigkeit (2 µm). Beim Fräsen sind Accuretec Aufnahmen AC001 bis 5 x D mit bis zu dreimal höheren Schnittdaten als konventionelle Werkzeuge einsetzbar.

Die Accuretec Aufnahmen AC001 sind optimal abgestimmt auf das Walter Fräser-Programm. Dies gilt insbesondere für High-Feed-Fräser, deren Hauptschnittkraft in Spindelrichtung geht. Damit geht eine breite Anwendbarkeit des Systems einher: beispielsweise für Bauteile mit tiefen Kavitäten im Flugzeugbau, aber auch im Maschinenbau, der Luft- und Raumfahrt- sowie der Automobilindustrie. Bei Drehanwendungen liegt der Fokus auf dem Energiesektor (zum Beispiel Ventile für die Erdölindustrie) oder auch im Aerospace-Bereich (zum Beispiel Landebeine). Anwender profitieren von der guten Vibrationsdämpfung und geringen Geräuschentwicklung des Systems. Accuretec verspricht höhere Standzeit, Produktivität und Prozesssicherheit und schont Werkzeuge und Maschinenspindel – trotz höherer Schnittdaten. Walter bietet Accuretec AC001 (Fräsen) und A3000 (Drehen) mit allen gängigen Maschinenschnittstellen an: Walter Capto™, HSK/HSK-T, SK, MAS-BT und Zylinderschaft.

Diesen Text sowie druckfähiges Bildmaterial erhalten Sie unter folgendem Link:

https://www.walter-tools.com/de-de/press/news/Pages/2020-accuretec.aspx

Über Walter

Die Walter AG, gegründet 1919, zählt zu den weltweit führenden Unternehmen in der Metallbearbeitung. Der Zerspanungsspezialist bietet ein umfassendes Spektrum an Präzisionswerkzeugen zum Fräsen, Drehen, Bohren und Gewinden. Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Walter maßgeschneiderte Lösungen für die Komplettbearbeitung von Bauteilen in den Branchen Allgemeiner Maschinenbau, Luft- und Raumfahrt, Automobil- und Energieindustrie. Durch seine Engineering Kompetenz im gesamten Zerspanungsprozess ist Walter ein innovativer Partner, der in der Lage ist, digitale Prozesslösungen für optimale Effizienz zu schaffen. Die Walter AG beschäftigt rund 3.500 Mitarbeiter und betreut mit zahlreichen Tochtergesellschaften und Vertriebspartnern Kunden in über 80 Ländern der Welt.

www.walter-tools.de

Bildquelle: © Walter AG