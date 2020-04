IBU-Infoservice: Neue Sonder-Website Corona

Aktuelle Fakten, Mustervorlagen und Leitfäden für Unternehmen

HAGEN – 31. März. 2020. Mit der Sonder-Website Corona liefert der Industrieverband Blechumformung (IBU) ab sofort einen aktuellen Infoservice für Unternehmen: mit Fakten zu Kurzarbeitergeld, Finanzhilfen, Steuern, Arbeitsrecht, Arbeitsschutz, Auditierungen im Pandemiefall und vielem mehr. Dazu kommen Mustervorlagen – u. a. für die Kundenkommunikation, zur Steuerstundung oder für die Papierflut mit der Bundesagentur für Arbeit.

Antworten auf drängende Fragen

Die Corona-Pandemie wirft täglich neue drängende Fragen rund um das Wirtschafts- und Arbeitsleben auf – sie stellt bisher ungekannte Anforderungen. Die neue IBU-Sonder-Website ist eine zentrale Anlaufstelle: Sie sammelt Fakten, gibt Antworten und hilft Unternehmen, die Situation zu bewältigen. “Als Verbände sind wir ein Scharnier zwischen Wirtschaft und Politik – nah an den Bedürfnissen der Unternehmen und vertraut mit den gesetzlichen und rechtlichen Vorgaben”, so IBU-Geschäftsführer Bernhard Jacobs. Wichtig ist es dem IBU praktische Hilfen zu geben, die auf die Bedarfe der blechumformenden Industrie eingehen. Deshalb hat der Verband auch eine Vielzahl von externen Beratern aktiviert, die den Verbandsmitgliedern kostenfrei für eine Erstberatung zur Verfügung stehen.

Von Arbeitsrecht über Lieferprobleme bis zur Steuerstundung

Die übersichtliche Sonder-Website hat Rubriken zu aktuellen Corona-relevanten Themen: Arbeits- und Vertragsrecht, Mustervorlagen, Finanzen, Arbeitsschutz, Qualität und Sachstandsbericht. Der Bereich Arbeitsrecht greift auf, was Betroffenen jetzt unter den Nägeln brennt: Verordnungen zum Kurzarbeitergeld, Entschädigungsleistungen im Quarantäne-Fall, Stornierungen von Lieferabrufen etc. Mustervorlagen gibt es u. a. für für den Kundendialog bei Lieferproblemen oder zur Steuerstundung. In der Rubrik Finanzen finden Unternehmen einen Handlungsleitfaden zur Liquiditätssicherung und zur Aussetzung der Insolvenzvertragspflicht.

