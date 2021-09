Lescars WLAN-Garagentor-Steuerung WGS-20 mit App

Das Garagentor automatisch öffnen – bequem per App von überall

– Kompatibel mit gängigen Garagentor-Antrieben

– Mit Timer- und Countdown-Funktion

– Weltweit steuerbar per kostenloser App ELESION

– Mit integriertem magnetischem Kontaktschalter

– Schnelle Selbst-Montage in der Garage

Den Garagentor-Antrieb “smart” machen: Einfach mit der WLAN-Garagentor-Steuerung von Lescars erweitern! Schon öffnet und schließt das Garagentor komfortabel per Fingertipp in der kostenlosen App “ELESION”. Über die App lässt sich auch ein Timer oder Countdown einstellen, um das Öffnen und Schließen des Garagentors individuell zu bestimmen!

Das Smart Home automatisieren: Kompatible Geräte mit der App koppeln und zentral steuern – direkt über das Smartphone! Die Geräte sogar miteinander vernetzen: Z.B. per WLAN-Lampe das Licht in der Garage angehen lassen, sobald das Tor sich öffnet.

Für gängige Systeme geeignet: Einfach den WLAN-Empfänger mit dem vorhandenen Garagentor-Öffner und dem Stromnetz verbinden. Die Installation erledigt man bequem selbst – alles nötige Zubehör wird mitgeliefert!

Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam – auch per automatischer Funktionen!

– Macht den Garagentor-Antrieb “smart”: zum einfachen Nachrüsten

– Kompatibel mit gängigen Systemen

– Bequeme Steuerung per App und durch Automatisierungs-Szenarien

– Gratis-App “ELESION” für iOS und Android: zum Öffnen und Schließen des Tors per Smartphone und Tablet-PC, für Timer- und Countdown-Steuerung und zur Überprüfung des Status “offen” oder “zu”

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– Unterstützt WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Zur Schraub- oder Klebe-Montage an der Garagen-Innenwand

– Anschlusskabel mit magnetischem Kontaktschalter zum Verbinden mit Garagentor-Antrieb integriert

– Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

– Farbe: weiß

– Maße: 8,8 x 3,9 x 2,3 cm, Gewicht: 185 g

– WLAN-Steuereinheit inklusive Magnetschalter mit Kabel, Montage-Material und deutscher Anleitung

Die PEARL. GmbH aus Baden-Württemberg ist das umsatzstärkste Unternehmen einer internationalen Technologie-Gruppe. Der Schwerpunkt, der 1989 gegründeten Firma, ist der Distanzhandel von Hightech- und Lifestyle-Produkten. In Deutschland werden rund 500 Mitarbeiter*innen beschäftigt, darunter etwa 30 Auszubildende in unterschiedlichen Ausbildungsberufen.

Mit ca. 20 Millionen Kundinnen und Kunden, über 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Schwesterunternehmen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Über 100.000 Europaletten Lagerkapazität in sechs Logistikzentren gewährleisten höchstmögliche Warenverfügbarkeit.

Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und das Teleshopping-Unternehmen Pearl.tv mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch.

In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte mit über 100 bekannten Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE oder ELESION. Darunter sind zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat die PEARL. GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Durch eine konsequente Erweiterung des Produktportfolios und den Einsatz modernster Kommunikations- und Arbeitsmittel ist das stetige Wachstum des Unternehmens gesichert.

